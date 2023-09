Burning Man Festival è un pantano gigante/ Video, 70mila persone bloccate nel deserto

Il Burning Man Festival, il noto festival musicale che si tiene nel deserto del Nevada, è diventato una vera e propria prova di sopravvivenza per ben 70mila persone. Come si legge sul sito di RaiNews, le intense quanto inusuali piogge cadute in questi giorni, hanno trasformato il tutto in un vero e proprio pantano, una distesa di fango da cui è possibile uscire con le auto, i camper e le roulotte che da giorni si sono recati a fare festa. C’è una sola via di fuga, quella che porta all’autostrada, ma è percorribile a piedi nudi o con scarpe coperte da sacchetti di plastica per non rimanere bloccati; inoltre, si tratta di una camminata di ore che le autorità sconsigliano a meno che non si è in forze e non si ha a disposizione acqua a sufficienza.

Il Cile "Sono alcolista, se tocco ancora alcol morirò"/ "Non abbiate paura di chiedere aiuto"

Tra l’alto le forze dell’ordine del Nevada stanno indagando anche su un decesso “avvenuto durante questo episodio di forte pioggia”, senza comunque fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. In ogni caso gli organizzatori del Burning Man stanno cercando di mantenere la calma, invitando i partecipanti a conservare cibo, acqua e carburante. Willonius Hatcher, attore e sceneggiatore 39enne, presente in zona, ha commentato: “Non sono preoccupato. Qui ho imparato a seguire la corrente”.

Mariah Carey vieta ai figli di ascoltare Taylor Swift/ "Ha 'rubato' i miei ascolti"

BURNING MAN FESTIVAL, UN PANTANO GIGANTE E PREZZI DA 2.000 DOLLARI

Sul web sono apparsi video e filmati dei cosiddetti “bruciatori”, così come vengono chiamati coloro che partecipano al festival, mentre fabbricano degli stivali improvvisati per provare a raggiungere il centro della Playa, dove oggi sarà incendiato il fantoccio gigante, l’evento clou della festa.

Nel contempo sono stati molti coloro che hanno deciso di percorrere il sentiero di cui sopra, diversi chilometri nel bel mezzo del deserto, per provare a lasciare il pantano e raggiungere “la civiltà”. Fra questi anche Laura Kennedy che con il marito e un amico si è avventura per provare di tornare a casa del figlio. Ogni anno migliaia di persone si ritrovano in Nevada per il Burning Man Festival, un evento musicale i cui biglietti possono arrivare fino a 2.000 dollari.

Britney Spears, David Guetta lancia il remix di "Mind your business" con will.i.am/ Le reazioni













© RIPRODUZIONE RISERVATA