Burraco fatale/ Su Rai 2 il film con Claudia Gerini

Burraco fatale, film di rai 2 diretto da Giuliana Gamba

Burraco fatale va in onda oggi, mercoledì 2 novembre, su Rai 2 a partire dalle 21.20. La commedia del 2020 è stata distribuita da Fenix Entertainment e prodotta da Fenix Entertainment, Rai Cinema e Morocco Movie Group. La regia è di Giuliana Gamba. Nel cast c’è Claudia Gerini vincitrice di 1 Nastro d’Argento e 1 David di Donatello per Ammore e malavita. In Tapirulan del 2022, l’attrice si è cimentata nel ruolo di regista.

Nel 2017 ha fatto parte del cast della serie televisiva Suburra. L’altra protagonista è Angela Finocchiaro, vincitrice di 2 David di Donatello per Mio fratello è figlio unico e La bestia nel cuore. Quest’ultimo film le ha fatto vincere un Nastro di Argento come attrice non protagonista per La bestia nel cuore. Nel cast ci sono anche Caterina Guzzanti, Loretta Goggi, Antonello Fassari e Mohamed Zouaoui.

Burraco fatale, la trama del film

Burraco fatale racconta la storia di quattro amiche: Rina, Irma, Miranda ed Eugenia. Tutte diverse fra di loro, ma ognuno con una particolarità personale. Il gruppo si frequenta da molto tempo e quando ne hanno l’opportunità s’incontrano per disputare partite a carte. Il pretesto è di evadere da una vita di coppia non soddisfacente e uscire dalla quotidianità di tutti i giorni.

Tra una partita a carte e l’altra, le donne si raccontano, si scambiano i pettegolezzi, affrontando i problemi della vita con un’abbondante dose di cinismo, per nascondere il loro desiderio di affetto e la ricerca di vivere emozioni forti. Quando decidono di iscriversi a un torneo nazionale di burraco, non gli attraversa nella mente che possono avere nella vita una seconda possibilità e che nonostante non siano più giovani ancora hanno le credenziali per provare un amore immenso e passionale. Impareranno che alla fine nulla è scontato come una partita di burraco.

