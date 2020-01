Burt Ward, il Robin di Batman/ “Presi pillole per ridurre pe*e, mentre Adam West…”

Burt Ward è conosciuto e ricordato per il suo ruolo di Robin nella serie dedicata a Batman trasmessa tra il 1966 e il 1968. La serie, considerata un vero e proprio cult, ha regalato la grande fama all’attore che dopo tantissimi anni di carriera ha finalmente ricevuto la sua stella sulla rinomata Hollywood Walk Of Fame. Una stella che ha riportate in auge il passato glorioso dell’attore che intervistato da Page Six ha rivelato alcuni aneddoti sulla serie mai detti fino ad oggi. In particolare Burt ha raccontato della richiesta della produzione di prendere dei farmaci per sgonfiare il pene. Proprio così, l’attore ha rivelato che la ABC chiese al suo Robin di prendere delle pillole per cercare di diminuire le dimensioni del suo pene. L’attore naturalmente ha seguito il consiglio della rete, ma dopo qualche giorno decise di non prendere più nulla. “Le ho prese per tre giorni e poi ho deciso che probabilmente mi avrebbero impedito di avere figli…” ha rivelato l’attore che durante l’intervista ha anche dichiarato “quando ho smesso di prenderle ho trovato un semplice escamotage per risolver il problema: usare il mantello per coprire la parte davanti!”.

Burt Ward su Adam West: “soffriva del problema opposto”

Chi l’avrebbe mai detto che Burt Ward, il mitico Robin della serie cult di Batman, ha dovuto prendere dei farmaci per interpretare il suo personaggio. “Ritenevano che il pacco di Robin fosse piuttosto grande per un programma televisivo” ha detto l’attore in occasione della presentazione della sua stella sulla Hollywood Walk Of Fame. Stando a quanto dichiarato dall’attore, la ABC gli inviò un farmaco per diminuire le dimensioni del suo pensa. L’attore, che all’epoca aveva solo diciannove anni, inizialmente seguì i consigli della produzione per poi interrompere la prescrizione medica. Non solo, durante l’intervista Burt ha parlato anche del collega Adam West che nella serie interpretava Batman che, a differenza sua, presentava un problema completamente diverso. “Adam doveva riempire i pantaloni di asciugamani per aumentare il suo rigonfiamento” ha detto l’attore!