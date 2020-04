Bus 657/ Video, su Italia 1 il film con Robert De Niro (oggi, 23 aprile 2020)

Pubblicità

Bus 657 va in onda oggi, giovedì 23 aprile, sulle frequenze di Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia che è stata curata da Scott Mann e soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Stephen C. Sepher. La sceneggiatura di questo film è stata rivista dallo stesso autore del romanzo in collaborazione con Max Adams, il montaggio è stato realizzato da Robert Dalva mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Brandon Cox. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut, Dave Bautista e Mark-Paul Gosselaar.

Pubblicità

Bus 657, la trama del film

Ecco la trama di Bus 657. Luke è un uomo che lavora presso un importante casinò che viene gestito, tuttavia, da uomo dalla dubbia morale dedito ad operazioni criminali di vario genere che gli hanno permesso nel corso degli anni di mettere insieme un vero e proprio patrimonio economico. La vita per Luke sembra andare nel verso giusto fino a che non dovrà fare i conti con gli improvvisi problemi di salute della sua adorata figlia. La ragazzina un giorno manifesta un malore che richiede un pronto intervento da parte di un medico specializzato il quale preferisce portarla all’interno dell’ospedale dove opera e dove vengono eseguiti una serie di analisi mediche dalle quali ne uscirà una diagnosi terribile ossia quella della presenza di un tumore maligno. L’uomo, tuttavia, viene informato di come ci sia la possibilità di guarire da questa forma di malattia, ma per farlo sarà necessario investire una forte somma di denaro di cui attualmente lui non dispone. A questo punto non ha altra scelta che rivolgersi al proprio capo per richiedere un prestito ma non solo non avrà nemmeno un centesimo di dollaro, piuttosto sarà addirittura anche licenziato in quanto non vuole avere nel proprio organico persone che evidentemente non possono essere lucide nel proprio lavoro in ragione di problemi familiari e personali. A questo punto Luke insieme ad un caro amico nome Cox decide di mettere in essere un colpo ai danni del casinò ed in particolar modo di mettere le mani su un enorme quantitativo di denaro sporco presente nel cavo e che evidentemente il boss non può denunciare per via del fatto che sia denaro sporco. Il colpo funziona alla perfezione, ma i due si ritroveranno sulle proprie calcagna i gangster del loro ex capo e per cui si troveranno costretti a sequestrare un autobus con all’interno anche una donna incinta e mettere in essere un’incredibile fuga per tutte le strade degli Stati Uniti d’America.

Video, il trailer di Bus 657





© RIPRODUZIONE RISERVATA