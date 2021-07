Bus precipita a Capri/ Ultime notizie incidente, video: volo spaventoso, dieci feriti

Un bus di linea è precipitato a Capri, nell’area di Marina Grande, all’altezza del lido “Le Ondine”: la drammatica notizia di cronaca è giunta nella mattinata di oggi, giovedì 22 luglio 2021, attorno alle 11.30. Stando alle prime indiscrezioni che provengono dal luogo in cui si è verificato il drammatico incidente, sarebbero dieci le persone ferite e tra di loro vi sarebbero anche dei bambini e alcuni turisti romani. A fornire dettagli ulteriori sull’avvenuto sinistro sono i colleghi del quotidiano “Il Mattino”, i quali sottolineano che al momento della caduta, avvenuta con un volo di diversi metri, il mezzo era decisamente più affollato rispetto ai normali standard a causa di un guasto verificatosi in mattinata alla funicolare.

Il luogo esatto dell’accaduto è individuabile nei pressi dell’hotel Belvedere e Tre Re. Più nello specifico, l’autobus avrebbe urtato accidentalmente la ringhiera di protezione nel corso di una manovra e questa avrebbe ceduto di schianto, facendo precipitare il pullman nel burrone. Alcuni testimoni oculari avrebbero riferito di avere osservato il veicolo quasi appoggiarsi alla ringhiera, per poi ribaltarsi quando questa si è spezzata e piombare nel precipizio, atterrando tra il muro e le cabine degli stabilimenti balneari.

BUS PRECIPITA A CAPRI, ULTIME NOTIZIE: TERRORE TRA I BAGNANTI

Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso, quali l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Napoli, partiti dal capoluogo campano con un elicottero. Grande paura anche in spiaggia tra i bagnanti, che hanno avvertito un boato improvviso e si sono istintivamente tuffati in acqua, credendo che fosse crollato il palazzo situato alle loro spalle. Non si conoscono nel dettaglio le condizioni delle dieci persone ferite, ma una di loro, purtroppo, verserebbe in gravi condizioni e si tratterebbe in particolare di un uomo con difficoltà respiratorie.

I bambini presenti sull’autobus, invece, sarebbero fortunatamente tutti illesi e avrebbero vissuto “solo” un grande spavento. Il sindaco dell’isola, Marino Lembo, non ha al momento rilasciato dichiarazioni sull’episodio, in quanto appena avvenuto. Su di esso non vi sono ancora certezze, effettivamente, e sarà compito della magistratura, a questo punto, indagare e aprire un’inchiesta per individuare la verità e fare luce sull’incidente.