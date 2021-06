BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

La positività al Covid di Sergio Busquets rischia di creare un caso politico in Spagna tra la federazione e il governo spagnolo. Il presidente della Rfef (Real Federación Española de Fútbol) Luis Rubiales aveva chiesto alla ministra della Salute, Carolina Darias, la possibilità di vaccinare tutti e ventiquattro componenti della rosa per l’Europeo, ma non ha mai ottenuto una risposta, dato abbastanza sorprendente, visto che tutti gli atleti olimpici spagnoli si sottoporranno a vaccinazione per poter partecipare ai Giochi di Tokio, in programma a fine luglio.

Ora c’è il rischio che le Furie Rosse si vedano pregiudicata non solo la preparazione all’Europeo, ma anche l’intera manifestazione. Rimane il mistero sul perché Luis Enrique non si sia avvalso della possibilità di convocare 26 giocatori e abbia deciso di metterne in lista solamente 24. Dopo il caos Mondiale 2018, con l’esonero a poche ore dal via di Lopetegui, ancora una volta, la Spagna arriverà a una grande competizione con problemi interni che rischiano di minarne le ambizioni. (Agg. di Paolo Oggioni)

Busquets in isolamento, l’Under 21 spagnola giocherà l’amichevole contro la Lituania

Busquets è risultato essere positivo al covid, di conseguenza la Spagna dovrà giocare, almeno per quanto riguarda la prima parte del campionato europeo di calcio, senza il suo capitano. Una notizia ovviamente spiacevole sia per lo storico calciatore del Barcellona quanto per le Furie Rosse, che giunge a esattamente una settimana dall’esordio nel torneo Euro 2021 contro la Svezia, match in programma lunedì prossimo in quel di Siviglia. Busquets, come spiegato dal Corriere dello Sport, è risultato essere totalmente asintomatico ed è già rientrato a Barcellona per la quarantena.

Nel contempo sono stati messi in isolamento tutti i contatti stretti del giocatore (sembrerebbe anche il “napoletano” Fabian Ruiz) e anche alcuni membri dello staff della federazione, mentre tutti gli altri calciatori, già sottoposti a tamponi, sono risultati essere negativi. La Spagna sarebbe dovuta scendere in campo domani sera contro la Lituania, ultima amichevole prima dell’Europeo, ma la nazionale non giocherà lasciando spazio all’Under-21. Intanto la federazione iberica sta cercando di capire cosa fare, e le regole permettono ad una selezione di poter sostituire un giocatore fino a due giorni prima della discesa in campo, di conseguenza entro il prossimo 12 giugno bisognerà trovare la quadra.

BUSQUETS POSITIVO AL COVID, IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE DI SPAGNA

Come detto sopra, Busquets salterà in ogni caso la prima partita e probabilmente anche il secondo incontro con la Polonia in programma sabato 19. “La RFEF si rammarica di annunciare che il suo capitano Sergio Busquets ha dato un risultato positivo nell’ultimo test PCR che è stato effettuato questa mattina presso il ritiro della squadra nazionale a Las Rozas – il comunicato ufficiale della federazione spagnola – il resto del gruppo è risultato negativo. Il calciatore ha abbandonato il ritiro ed è stato posto in isolamento. In maniera precauzionale sono stati isolati anche i lavoratori le persone che sono state a stretto contatto con Busquets. In vista della preparazione a Euro 2020 ora verranno arrivati allenamenti personalizzati e a breve verranno valutate le opportune misure sportive in base all’evoluzione della situazione di salute del capitano della nazionale”.

