Busta Choc fotografica/ Prove del bacio tra Gaetano Arena e Ambra? (Domenica Live)

Gaetano Arena e il presunto bacio con Ambra Lombardo potrebbero essere nuovamente argomento di discussione nella nuova puntata di Domenica Live del 10 novembre 2019 in onda su Canale 5. Una busta choc fotografica è stata annunciata nel contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso e, a detta di molti, potrebbe riguardare proprio i due ex gieffini di cui tanto si parla in questi ultimi giorni. Il motivo? Un presunto bacio scambiato tra i due e immortalato dal paparazzo Alex Fiumara. L’annuncio choc è stato dato in diretta a Pomeriggio Cinque dalla D’Urso, ma il presunto bacio non ha fatto arrabbiare Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ed attuale compagno di Ambra Lombardo, che ha replicato così via social: “ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili! Appena smesso di ridere… torniamo a lavoro”. Il bacio c’è stato oppure no? Il paparazzo Fiumara non ha alcun dubbio, visto che immortalo i due “amanti” per le strade di Milano, ma è la sua parola contro quella dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Gaetano Arena e il presunto bacio ad Ambra Lombardo: “non lo farei mai”

La notizia di un possibile bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo ha scatenato l’ennesimo litigi nei programmi di Barbara D’Urso. Da un lato il paparazzo Fiumara ha tuonato contro l’ex gieffino: “sei un pagliaccio. Io ho le foto. Sono atteggiamenti molto intimi”, mentre Arena ha replicato: “non lo farei mai”. In realtà a prendere la parola poi è stato Maurizio Sorge, un altro paparazzo, che ha mostrato a Pomeriggio Cinque alcuni sms che il concorrente del GF si sarebbe scambiato con un terzo fotografo. “Tu hai telefonato dei fotografi a Milano per fare uno scoop – ha accusato Sorge- Sei finto. Non fare il bulletto. Vuoi prendere in giro me, il lavoro di noi paparazzi e Barbara D’Urso per fare delle foto. Vai a lavorare. Questa storia va avanti da maggio”. Intanto via social anche Ambra Lombardo ha smentito categoricamente la cosa: “mentre la gente parla, queste sono le soddisfazioni della vita” fotografando il carrello della spese.

Manila Gorio: “Alex Fiumara d’accordo con Gaetano Arena”

Intanto Manila Gorio, dopo la discussione andata in scena a Pomeriggio Cinque, ha decido di dire la sua e ha contattato Novella 2000 per dichiarare: “La paparazzata mi è stata proposta prima a me dal paparazzo Alex Fiumara d’accordo con Arena. Io ho rifiutato ovviamente. Esiste anche un audio che lo dimostra”. Le parole della Gorio vanno così a portare alla luce una situazione complessa, ma che non sorprende più di tanto. Stando a quanto dichiarato dalla Gorio le foto sarebbero state studiate a tavolino dal paparazzo Fiumare e dall’ex gieffino, ma dopo il suo rifiuto i due hanno pensato bene di ripiegare su Ambra Lombardo. Sarà davvero così?



