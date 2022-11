Busta paga arretrati/ Fino a 3 mila euro e aumenti interessanti: a chi spettano?

Ben presto in busta paga arriveranno degli arretrati decisamente sostanziosi. Attenzione però, perché ne beneficeranno soltanto una determinata categoria di lavoratori, che esporremo nei dettagli in questo articolo. Si tratta di somme di denaro a credito, quindi da far percepire e non da sborsare.

In verità, le novità sarebbero due (entrambe positive, non preoccupatevi). La prima, si basa su un importo complessivo di arretrati, che ammonta a 3 mila euro. L’altra novità, una rivalutazione del salario che consentirebbe ad una certa categoria di dipendenti, di percepire 175€ al mese in più.

Busta paga e arretrati: chi ne beneficia e quando?

In busta paga arriveranno gli arretrati del triennio 2019 – 2021.La notizia è arrivata dopo l’approvazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro CCNL per il settore della sanità, e il benestare sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che da parte del Consiglio dei ministri.

I lavoratori che beneficeranno sono circa 545 mila. Nonostante abbiamo specificato sanità, in realtà le categorie facenti parte del percepimento degli arretrati, sono di più. Attenzione però a chiamarlo “bonus”, poiché non si tratta di una indennità agevolativa, ma dei soldi spettanti già da tempo.

A percepire dunque gli arretrati in busta paga, non sono soltanto i lavoratori che svolgono servizio presso la Sanità Pubblica, ma anche:

Enti scolastici; Enti locali, come ad esempio i Comuni italiani; Funzioni Centrali, ad esempio agenzie fiscali (ovviamente anche l’Agenzia delle Entrate), e Ministeri.

In realtà le funzioni centrali, hanno potuto godere di 2.900€ in più, già da quest’estate 2022. Adesso il prossimo aumento spetterà agli operatori sanitari, il quale riceveranno fino a 3000€ in busta paga (in alcuni casi anche di più), entro 30 giorni dalla certificazione della Corte dei Conti, che ha già constato tutto in via ufficiale il 28 ottobre.

A conti fatti quindi, possiamo dire che ben 545 mila lavoratori della Sanità, includendo 277 mila infermieri, già dal mese di novembre o massimo dicembre 2022, vedranno un aumento sostanziale in busta paga.

Cifre ancora più basse se parliamo di inquadramenti più bassi, che potranno ottener 3.777€ lordi, e persino 4.736€ lordi per il livello D6.











