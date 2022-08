Busta paga più alta/ Chi può ottenere il bonus e come fare

Con il nuovo Decreto Aiuti bis, oltre a introdurre varie agevolazioni, il Governo istituisce un nuovo bonus per ottenere la busta paga più alta. Stiamo parlando di 5.650 euro annui a persona.

Quindi stipendi in rialzo e il provvedimento del Governo Draghi introdurrà un aumento in busta paga per combattere l’aumento della vita e dei costi primari. Ma quando si riceverà l’aumento e a quali categorie spetteranno?

Busta paga più alta: ecco a chi spetterà il bonus

In sostanza, busta paga più alta a una specifica categoria, ovvero gli insegnanti. Questo aumento di stipendio di 5.650 euro, verrà erogato solamente un volta l’anno e non a tutti i docenti, bensì a quelli che hanno superato dei corsi, chiamati per questo professori esperti.

Un docente di scuola avrà tre percorsi di formazione da superare. Qualora dopo il completamento otterrà una valutazione positiva, avrà diritto a un bonus annuale nella busta paga.

Nello specifico verrà introdotta una nuova figura professionale come accennato sopra: il professore esperto. Questa nuova figura non svolge insegnamenti diversi oppure si tratta di un lavoro aggiuntivo. I docenti esperti sono coloro che hanno superato con una valutazione positiva i tre cicli di formazione. Quindi una volta completati e superati, si otterrà il “premio“. La bozza fa riferimento agli anni:

2032/2033;

2033/2034;

2035/2036.

Il professore esperto quindi all’anno guadagnerà 5.650 euro in più. Quest’ultima cifra viene ricevuta con un assegno annuale per ogni persona e verrà sommata allo stipendio normale. Per accedere a questa iniziativa, il numero di docenti, non dovrà essere superiore a 8.000 in tutto l’anno in Italia.

Con il Decreto Aiuti bis ci sarà un ulteriore aumento in busta paga per i docenti. Nel caso in cui i percorsi formativi verranno conclusi con esito positivo, sarà prevista (una tantum) una percentuale che varia tra il 10% e il 20% in base al contratto.

