Busto Arsizio, morto operaio schiacciato da tornio/ Nuovo incidente lavoro dopo Luana

Con ancora negli occhi la tragedia della 22enne morta sul lavoro a Prato, nuovo incidente mortale sul lavoro questa volta a Busto Arsizio (Varese): un operaio 49enne è morto questa mattina, rimasto schiacciato da un tornio meccanico nell’azienda “Bandera” attiva da anni sul territorio per la produzione di macchinari per l’estrusione della plastica.

Festa della mamma 2021, frasi d'auguri/ “L'amore delle madri per i bimbi...”

Dopo il fatale incidente – con cause e modalità ancora tutte da scoprire per gli inquirenti – l’uomo gravemente ferito è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Legnano: le condizioni purtroppo erano talmente gravi che il 49enne non ce l’ha fatta e dopo poche ore è morto in sala operatoria. Sono in corso gli ovvi accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente, con i colleghi e gli altri operai della Bandera comprensibilmente sotto choc.

Green Pass, cos'è e come funziona/ In vigore dal 15 maggio la certificazione verde

BUSTO ARSIZIO, NUOVA TRAGEDIA SUL LAVORO

Come spiega Il Giorno, l’area dell’azienda di Busto Arsizio in cui si è verificato l’incidente è stata transennata, in modo da consentire a carabinieri, agenti della polizia locale e ispettori dell’Ats di effettuare i rilievi: il tornio meccanico che avrebbe schiacciato il povero operaio 49enne è al momento sotto sequestro in attesa degli esami della scientifica e del magistrato assegnato al caso. Nelle prossime ore il pm sicuramente disporrà l’esame autoptico per capire cosa abbia realmente provocato la morte dell’operaio: «Siamo dall’inizio dell’anno in una situazione in cui una persona al giorno sta morendo sul lavoro. Questo è perché non ci sono abbastanza controlli, non c’è abbastanza attenzione e non si considera la sicurezza sul lavoro un vincolo, ma un costo», lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a commento degli ultimi due terribili incidenti sul lavoro in 2 giorni, il 49enne di Busto e la 22enne Luana D’Orazio a Prato. «Credo che sia assolutamente necessario che vengano fatte assunzioni nei servizi di medicina del lavoro per fare i controlli», conclude Landini a “Uno Mattina” aggiungendo che «nel 2009 c’erano in Italia circa 5 mila addetti nei servizi ispettivi delle unità sanitarie locali, oggi sono 2 mila così come anche gli ispettorati del lavoro si sono ridotti».

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, paura vicino a Pozzuoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA