Bustos all’Inter?/ Calciomercato, per l’agente può essere l’erede di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez lascerà l’Inter? Il sostituto potrebbe essere… il suo erede. Almeno a sentire le parole di Ignacio Campo, procuratore che ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb parlando di uno dei suoi assistiti. Risponde al nome di Nahuel Bustos, ha 21 anni e gioca nel Club Atlético Talleres. Di lui, il procuratore ha detto che è un ambidestro, può giocare da punta centrale come da “numero 10”, può essere affiancato ad un attaccante più forte fisicamente e il suo club dovrebbe venderlo, sia per questioni economiche che perché vista l’età del calciatore sarebbe giunto il momento di fargli fare un’esperienza in un campionato straniero. Su di lui ci sono tante società europee, in Italia anche Roma, Napoli e Milan lo starebbero sondando ma il fatto che Campo lo abbia paragonato a Lautaro Martinez fa chiaramente aumentare, almeno virtualmente, le possibilità che l’Inter provi a replicare il colpo che nell’estate del 2018 aveva portato il Toro ad Appiano Gentile.

BUSTOS ALL’INTER?

Costo assolutamente abbordabile – potrebbero bastare 6-7 milioni, la capacità di esaltarsi nelle gare che contano (sempre secondo le parole dell’agente), naturalmente lo status di extracomunitario impone all’Inter e agli altri club interessati di andarci cauti, perché gli slot non sono infiniti e dunque bisognerebbe ponderare con attenzione le scelte. Da vedere ovviamente se Bustos possa essere considerato pronto per fare il grande salto, cioè giocare titolare al fianco di Romelu Lukaku nell’attacco disegnato da Antonio Conte. Intanto i numeri parlano per lui: nella Superliga argentina, nel periodo compreso tra luglio e marzo, ha segnato 9 gol in 20 partite aggiungendoci 4 assist, in nazionale ha avuto solo tre apparizioni con l’Under 23 ma riuscendo a mettere il suo sigillo – il primo con l’Albiceleste – nel 4-1 esterno al Venezuela, qualificazioni alle Olimpiadi che si giocheranno il prossimo anno.

La storia recente ci dice che Lautaro Martinez ha comunque avuto bisogno di un anno di apprendistato prima di prendersi l’Inter: vero, nella sua prima stagione erano in tanti a sostenere che potesse giocare insieme a Mauro Icardi – di cui invece era il sostituto – e che con più minuti avrebbe avuto subito un grande impatto, ma ovviamente i giovani che arrivano dal Sudamerica vanno sempre ponderati con attenzione e questo vale anche ed eventualmente per Bustos. Intanto, visto il costo del cartellino, l’Inter potrebbe comunque tentare il colpo: con i soldi derivati dalla cessione del Toro ci sarebbe poi spazio di manovra per arrivare ad un altro nome, così che l’argentino potrebbe essere il terzo attaccante alle spalle dei due titolari e avere un approccio più morbido (e con molte meno pressioni) nell’universo nerazzurro. Vedremo allora chi riuscirà a vincere la corsa a Bustos, il pericolo è che si possa scatenare un’asta internazionale con prezzo decisamente più alto rispetto a quello di partenza.



