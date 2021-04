Buttafuoco “Colpa della gente la scorsa estate?”/ “Se Stato ti dà il bonus vacanze..”

Il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, sempre pungente e illuminante con le sue opinioni, è stato ospite ieri sera presso gli studi di Stasera Italia Weekend, noto talk show politico in onda dopo il tg, e nell’occasione ha detto la sua sulle misure di restrizione e la pandemia di covid. “La libertà è più importante della salute – esordisce – è accettabile anche se difficile obbedire a leggi ingiuste ma seguire regole cretine è complicatissimo. C’è un elemento di contraddizione continuo – argomenta Buttafuoco – c’è una schizofrenia a cui si è sottoposti. C’è una bellissima primavera, la gente non può andare al bar, si aggrappa al bicchiere, si ammazza, sta fuori, in condizioni igieniche più complicate di quelle che potrebbe garantire un bar che ha speso l’ira di Dio per mettersi a norma, c’è eros, il sangue, il calore, c’è quella cosa che di solito sconfigge la morte. Tutto ciò che è cretino – ribadisce – costruito con regole cretine… oggi ho sentito che perfino i tedeschi non riescono più ad obbedire certe regole cretine. Nel mondo c’è stata sempre l’azione che prescinde dal rischio da zero, altrimenti non avremmo potuto neppure avere il fuoco per costruire la civiltà, Prometeo si fece mangiare, se pensava al rischio zero…”.

Secondo Buttafuoco si sta tirando addosso troppo la croce ai cittadini: “La situazione è complicata – confessa a riguardo – però c’è una cosa su cui bisogna essere vigili, evitare di bastonare ancora i cittadini facendo soltanto una colpa della gente se si muove o meno, c’è questo atteggiamento, la morbosità dei giornali, dell’informazione. Tutta questa percezione d’allarme non fa altro che scatenare il senso di colpa, utilizzando ad esempio il caso Sardegna come se fosse “ecco vedete se vi comportate male finite così”, ma non è che sono i cittadini a comportarsi male. Dovremmo avere memoria di tutti i passaggi perchè quando si dice che è colpa degli italiani se siamo arrivati alla seconda ondata dopo l’estate, ricordiamo che a ‘sti poveri italiani avevano detto vi diamo il bonus vacanze, e se te lo danno ti fai il bonus vacanze. Tutta questa trafila di regole cretine c ha portato a questa situazione”. Sul negazionismo: “C’è un precedente storico, il proibizionismo, gli effetti collaterali sono quelli, se non si è chiari la gente impazzisce”.

PIETRANGELO BUTTAFUOCO FRA UE, DRAGHI E IL 25 APRILE

Pietrangelo Buttafuoco viene quindi interpellato anche sull’Unione Europea e la figura di Mario Draghi: “Sta benedetta Ue non è stata in grado di gestire la pandemia e di affrontare problemi politici importanti, figurati se può intervenire rispetto ad una personalità come quella di Mario Draghi. Sappiamo che al tramonto di Angela Merkel corrisponde questo sole che è quello di Draghi, che ha un carisma e una capacità che sarà il leader dello stato di fatto, non so se gli conviene tenere questo fardello dell’Ue”. Infine sulla giornata del 25 aprile, celebrata ieri: “Corrado Sassi e Bruno Cagnoli, partigiano e milite della repubblica sociale italiana, il 27 aprile del 1947 a Perugia, vollero portare una corona di fiori in ricordo dei morti di quella che venne definita guerra civile. Stamane (ieri ndr), 25 aprile a Perugia, i figli hanno ripetuto questo gesto, ma è triste pensare che nel ’47 era possibile farlo e diventa sempre più complicato farlo adesso”.

