BuTure, l’avviatore di emergenza per auto e moto/ Ricarichi la batteria in un minuto

BuTure è l’avviatore auto d’emergenza, un compagno di viaggio molto utile soprattutto in questo periodo di vacanze e di viaggi verso località marittime o montane. Si tratta di un dispositivo che permette appunto di riavviare la batteria della vostra auto nel caso in cui doveste rimanere a terra, per qualsiasi motivo, nel corso del vostro cammino. La sua potenza è di 800 ampere, ed è adatto praticamente ad ogni motore, visto che è indicato per i benzina fino a 6 litri, e per i diesel fino a 5. Come ricorda Fanpage, BuTure è particolarmente pratico, nonché leggero e compatto, visto che le sue dimensioni sono molto contenute, poco di più di uno smartphone, leggasi 16.5 centimetri di lunghezza, per 8.5 di larghezza a 3 di spessore.

God of War Ragnarok, aperti i pre order per PS4 e PS5/ I prezzi e dove acquistarlo

Il peso è invece di soli 384 grammi, di conseguenza si tratta di un prodotto facilmente trasportabile in una borsa, o eventualmente da lasciare nell’auto stessa, all’intero del cruscotto. Come detto sopra, funziona con un picco di corrente da 800 ampere e può avviare veicoli da 12V per un totale di 20 volte, compresi i camion, i SUV e persino le motociclette. La sua particolarità è anche quella di “trasformarsi” all’occorrenza in una potentissima powerbank, con una capacità da 12.800 mAh. E’ dotato infatti di ben due porte USB output e di una USB-C input, attraverso cui si possono caricare due dispositivi in contemporanea, come ad esempio due smartphone, ma anche fotocamere, videocamere e via discorrendo.

Philips Sneaker Cleaner, la spazzola smart per pulire le scarpe/ Ecco come funziona

BUTURE, AVVIATORE DI EMERGENZA BATTERIA AUTO: FA ANCHE DA POWERBANK

E’ dotato della ricarica rapida Quick Charge di conseguenza, qualora il vostro telefono sarà scarico, dovrete attendere solo qualche minuto per poter tornare ad utilizzarlo. Ma non finisce qui perchè l’avviatore di emergenza BuTure è provvisto anche di una comoda torcia LED con ben 4 diverse modalità di illuminazione, di modo da poter utilizzare lo stesso anche in condizioni di scarsità di luce, pensate ad esempio di notte, fermi in una strada senza lampioni.

Come funziona? Basta collegare l’avviatore alla sua spina, con all’estremità i due morsetti; questi vanno poi collegati alla batteria, quindi si accende l’auto e si attende la ricarica. Dopo un paio di minuti il gioco è fatto e si potrà riprendere la marcia tranquillamente. Chiudiamo come sempre con prezzo e disponibilità: BuTure è acquistabile a 59.99 euro su Amazon: qui il link dedicato.

ITALTEL LANCIA FAST-SHIFT/ Come accelerare la migrazione al cloud sviluppata con Cisco e Microsoft

© RIPRODUZIONE RISERVATA