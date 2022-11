Buy now pay later/ Metodo conveniente per le aziende, ma chi compra è a rischio

“Buy now pay later” è la soluzione – almeno apparentemente – che consentirebbe ai giovani e alle famiglie italiane, di ottenere un risparmio economico. In italiano questa pratica si traduce in “Compra prima, paghi dopo“, ma è realmente una proposta valida oppure dannosa?

Sempre più aziende stanno integrando nel loro shopping online il Compra prima, paghi dopo. Il problema che molti – soprattutto giovani – non sanno, è che dietro questo metodo si celano tanti deficit, come ad esempio il rischio di aumentare i debiti senza neanche accorgersene.

Buy now pay later: perché si rischia l’indebitamento?

Il metodo buy now pay later, come si può dedurre dal significato in italiano, permette a chi lo usufruisce, di poter comprare anticipatamente il prodotto o servizio, senza pagare subito, ma di rateizzare l’importo (secondo una ricerca in media si va da 200€ a 500€ di rateizzazione).

Si può intuire che tale soluzione è molto in voga tra i giovani, che pur non potendosi permettere grossi acquisti o comunque in un’unica soluzione, adottano il BNPL e senza una corretta pianificazione, rischiano l’indebitamento.

Matteo Risi, ricercatore presso l’Osservatorio innovative payments del Politecnico di Milano, ha rilasciato al giornale Today, una intervista interessante in cui fa sapere i rischi di indebitamento di questo metodo, e allo stesso tempo, il perché le aziende italiane e non solo, stanno adottando questo sistema.

Secondo una stima, le aziende grazie al Compra prima, paga dopo, potranno aumentare il loro fatturato del 52,8%, grazie ad alcune società come Scalapay e PayPal, che hanno la potenzialità di anticipare il pagamento da destinare alle aziende che offrono il loro prodotto o servizio.

Il problema più grosso è l’inconsapevolezza del rischio di indebitarsi. Chi sfrutta il Buy now, pay later, nonostante possa pagare dopo e a rate, in caso di ritardi o inadempimento, rischia delle penali importanti e soprattutto, gravose.











