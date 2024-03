BV HOTEL & RESORTS/ Annunciato il rebranding del gruppo Buone Vacanze

Buone Vacanze annuncia il suo rebranding con un nuovo logo e un nuovo naming “BV Hotels & Resorts” che riflette la sua crescita, l’impegno per l’eccellenza e la sua visione per il futuro dell’ospitalità.

Buone Vacanze, il gruppo che da oltre 25 anni lavora nel turismo, grazie alla presenza sul territorio italiano dei suoi villaggi e hotels, ha sempre messo il cliente al centro, per offrirgli unicamente i migliori servizi e professionisti pronti a rispondere alle più disparate esigenze in materia di vacanze o viaggi di lavoro.

L’azienda che ad oggi presenta 6 strutture, 3 Hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza e 3 Resort in splendide località marittime della Calabria, ha deciso di rinnovare la propria immagine per evolverla e mantenerla al passo con i tempi e con le sue nuove esigenze comunicative.

Il rebranding, a cura di avcommunication, riflette l’evoluzione della visione aziendale di BV Hotels & Resorts e l’orientamento verso un’esperienza ancora più sofisticata e personalizzata per i suoi ospiti, che non si limita più unicamente ai villaggi e al turismo leisure, ma si allarga inglobando il concetto di turismo cittadino e turismo business.

Nel nuovo logo forma e movimento si uniscono in un vortice, simbolo di crescita e condivisione: “il valore si propaga” è il nuovo claim e la nuova filosofia del brand che si evolve, diventando qualcosa di nuovo.

Anche il colore cambia, lasciando lo spazio al blu, simbolo di lusso ed eleganza, perfetto per incarnare le due anime di BV: business e leisure.

L’evoluzione del logo ha portato in maniera fisiologica anche a quella del naming: l’azienda ha deciso di evolvere Buone Vacanze, mantenendo però uno stretto legame con il passato e con i suoi valori. Per questo il Gruppo ha scelto di conservare le iniziali e tramutarle in qualcosa di nuovo, in “BV Hotels & Resorts”.

“Questo rebranding rappresenta una nuova fase per la nostra azienda”, afferma il Presidente Franco Falcone. “Siamo entusiasti di introdurre BV Hotels & Resorts come il nostro nuovo volto anche se la nostra missione, quella di fornire un’esperienza indimenticabile ai nostri ospiti, rimane sempre invariata. Continueremo a concentrarci sull’eccellenza, sulla creatività e sull’innovazione per garantire che ogni soggiorno con noi sia un’esperienza di valore”.

In linea con questo rebranding verrà pubblicato il nuovo sito del gruppo, navigabile all’indirizzo www.bvhotels.it, ricco di dettagli su tutte le strutture e di indicazioni e consigli utili per rendere ogni tipo di viaggio davvero indimenticabile.

L’introduzione del nuovo logo e del nuovo nome è già in corso all’interno delle strutture del gruppo e proseguirà gradualmente nei prossimi mesi, arrivando a sostituire totalmente quelli precedenti, entro il 2025.











