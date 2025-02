Il maxi attacco hacker subito da Bybit nelle ultime ore potrebbe essere la più grande violazione della sicurezza nella storia delle valute digitali. I numeri parlano chiaro: all’exchange di criptovalute sono stati rubati quasi 1,5 miliardi di dollari in Ethereum. Un hacker è riuscito a prendere il controllo di un portafoglio, trasferendo verso un indirizzo non identificato il patrimonio. Il portafoglio attaccato è l’Ether cold wallet, mentre gli altri non sono stati coinvolti nell’attacco, infatti l’amministratore delegato Ben Zhou in un comunicato social ha voluto rassicurare i clienti, spiegando che tutti i loro fondi sono al sicuro. “Le nostre operazioni continuano come al solito senza alcuna interruzione“.

Rottamazione quater, come funziona "ripescaggio"/ Richieste online entro 30 aprile, possibili 10 rate

Ha tenuto anche una livestream sulla piattaforma social nel tentativo di alleviare i timori dei clienti. A tal proposito, la società ha contratto prestiti ponte con i partner, assicurandosi circa l’80% dei finanziamenti necessari per colmare tale perdita. Ma Bybit cercherà di recuperare i fondi rubati e intraprenderà tutte le azioni legali necessarie contro i responsabili di tale attacco. “I vostri soldi sono al sicuro e i prelievi sono ancora aperti“, ha spiegato Zhou durante il livestream. Nel frattempo, il team di sicurezza, aiutato da esperti forensi, sta indagando sull’accaduto.

Auto elettriche: Antitrust apre un'istruttoria su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen/ "Pubblicità false"

ATTACCO HACKER A BYBIT: LE STIME

La stima del furto è stata fatta da alcuni analisti, come ZachXBT, secondo cui circa 1,46 miliardi di dollari sono usciti dal wallet sopracitato attraverso diverse operazioni sospette. Anche la società di ricerca Arkham Intelligence ha fornito tale stima, mentre la società di analisi blockhain Elliptic ha definito questo attacco hacker il più grande furto di criptovalute di sempre, perché ha superato anche quello di 611 milioni di dollari rubati da Poly Network nel 2021. Rob Behnke, cofondatore e presidente esecutivo della società di sicurezza blockchain Halborn, ha dichiarato che probabilmente è il “più grande incidente di sempre, non solo di criptovalute“.

Bce, perdita da record in bilancio 2024 ma aumentano stipendi/ +4,7% a Christine Lagarde che sale a 466mila €

Del resto, la vittima è una delle borse di criptovalute più grandi al mondo: Bybit, fondata nel 2018, ha un volume di scambi medio giornaliero che supera i 36 miliardi di dollari. La piattaforma, che ha sede a Dubai e non è disponibile in Usa, aveva 16,2 miliardi di dollari di asset sulla borsa prima dell’attacco hacker, in base ai dati di CoinMarketCap. Pertanto, gli Ethereum rubati sono equivalenti a circa il 9% dei suoi asset totali.