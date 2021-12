CABINA DI REGIA: CALABRIA ZONA GIALLA/ Regioni a rischio verso Natale: le soglie

Per lunedì 13 dicembre la Cabina di Regia dovrebbe decidere il passaggio della Calabria in zona gialla: le tre soglie limite per il cambio di fascia fissate dal Decreto Covid – incidenza casi su 100mila abitanti sopra 50, terapie intensive sopra il 10% e ricoveri sopra il 15% – sono state superate dalla Regione amministrata dal Presidente Occhiuto e così, assieme a Friuli e Alto Adige, per la prossima settimana entreranno in vigore le norme da zona gialla (mascherina obbligatoria all’aperto, le altre regole sono state “annullate” per chi in possesso di Super Green Pass).

RT 1.18, MONITORAGGIO ISS/ Incidenza a 176, ricoveri 10,6%, terapie intensive 8,5%

I dati presentati dal monitoraggio Iss in Cabina di regia confermano la crescita ancora non esponenziale del coronavirus nel nostro Paese: indice Rt in diminuzione (a 1.18), soglie in aumento per terapie intensive (8,5%) e ricoveri in reparti Covid (10,6%) e l’incidenza dei casi di contagio che sale fino a 176 su 100mila abitanti. Friuli e Alto Adige rimarranno in zona gialla anche per la prossima settimana, ma saranno raggiunti con ogni probabilità anche dalla Calabria: è attesa infatti in giornata la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Determinanti per il passaggio in giallo l’11,8% di occupazione delle terapie intensive e il 16,8% per i ricoveri ordinari.

Palù (Aifa) "Anticorpi monoclonali anche a casa"/ Sotrovimab efficace contro Omicron

CABINA DI REGIA: LE REGIONI VERSO NATALE, CHI RISCHIA

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità presentati in Cabina di Regia stamane, sono 7 le Regioni che hanno superato la soglia di ricoveri in rianimazione: oltre a oltre a Friuli (14,2%) e Bolzano (18%) già in zona gialla, risultano Calabria (11,8%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%). Superano la soglia fissata dal decreto Covid per i ricoveri (15%) 4 Regioni: Calabria (al 16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d’Aosta (24,2%). Per Natale la situazione in Italia potrebbe vedere presto altri cambi “cromatici” con almeno altre 4 Regioni prossime alla zona gialla: si tratta di Trentino, Liguria, Veneto e Marche, tutte con soglie “limite” per i ricoveri. C’è da dire che fino a 7 giorni anche la Lombardia sembrava prossima al “giallo” ma ha rallentato la crescita con dati che restano comunque in “soglia” e che potrebbero determinare verso l’inizio del 2022 il passaggio in zona gialla.

LEGGI ANCHE:

Puglia, vaccini anti Covid a scuola per bambini 5-11 anni/ Si comincia il 16 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA