Cabina di regia, come cambiano colori delle Regioni/ Italia sempre più zona bianca

CABINA DI REGIA, PER ORA SOLO 6 REGIONI IN ZONA BIANCA

L’Italia è pronta a cambiare colore e a virare sempre più verso il bianco attraverso le decisioni della prossima cabina di regia. Attesa nella giornata odierna, la riunione degli esperti verterà sulla decisione di far passare o cambiare colore alle Regioni d’Italia come successo spesso in questi ultimi mesi, con l’eventuale miglioramento o declassamento dovuto dai dati di ricoveri e contagi in ogni regione. La classificazione a colori verrà abbandonata tra poche settimane, ma fino al 31 marzo 2022 le decisioni della cabina di regia sono destinate a condizionare il modo di vivere degli italiani in compagnia del Covid-19.

Per sapere quali regioni varieranno colore bisogna attendere la decisione ufficiale della cabina di regia che farà avvenire il cambio lunedì 7 marzo 2022. Al momento solo sei regioni sono in zona bianca, ovvero Lombardia, Alto Adige, Veneto, Umbria, Campania e Basilicata, mentre le restanti si trovano in zona gialla: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto alla zona bianca, comunque, poco o nulla cambia in zona gialla se non le 4 persone al tavolo nei ristoranti e il ritorno della mascherina all’aperto.

CABINA DI REGIA, QUALI REGIONI VERSO LA ZONA BIANCA

Stando ai dati degli ultimi giorni sull’occupazione dei posti in terapia intensiva e i rispettivi ricoveri da Covid-19, molte regioni possono tornare a sorridere e sperare in un passaggio alla zona bianca. Nessuna, va sottolineato, rischia il declassamento all’arancione, mentre in tante potrebbero appunto cambiare da gialla a bianca. Scorrendo rapidamente i dati delle Regioni c’è un dato che salta subito all’occhio: rispetto alle scorse settimane, gli ospedali sono sempre meno occupati da malati Covid. Le percentuali, però, non sono ancora bassissime.

In regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia i numeri dicono che c’è un posto su quattro impegnato da pazienti Covid, numeri che però sono ben lontani dal target della zona gialla. Ecco perché, non superando del 10% l’intensiva e del 15% i ricoveri in area medica praticamente tutte le Regioni tranne la Sardegna hanno valori da zona bianca. Sulle tempistiche dello spostamento deciderà il ministro Speranza con l’ordinanza di quest’oggi.



