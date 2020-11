Cabina di regia con Cts: pronte nuove zone rosse e arancioni/ Quali Regioni rischiano

Alle ore 15 è prevista la cabina di regia dell’emergenza anti-Covid (dove partecipano anche i rappresentanti delle Regioni oltre a Governo ed esperti Iss) riunita assieme al Comitato Tecnico Scientifico per valutare i nuovi dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Non sarà sfuggito che quello stesso report, di norma in uscita il venerdì, non è stato reso pubblico e di fatto costantemente slittato di giorno in giorno fino alla cabina di regia riunita oggi: il motivo è semplice, ancora il Governo doveva trovare il giusto accordo con i singoli territori visto che si apprestano nuovi “cambi di colore” nelle zone di rischio individuate dall’ultimo Dpcm. Secondo le anticipazioni sul rapporto Iss la “mappa tricolore” varierà forse già dalla giornata di oggi: ieri l’Alto Adige è divenuta zona rossa (lockdown totale), raggiungendo così Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, ma il colore di massimo rischio potrebbe incombere anche su Campania, Veneto, Toscana e forse Liguria (anche se il Governatore Toti ha già confermato che si tratterebbero di dati in linea con la zona gialla).

QUALI REGIONI RISCHIANO (E COSA)

Gli appelli al lockdown totale in tutta Italia si sprecano in queste ore, dall’ordine dei medici fino al consulente del Ministro Speranza, Walter Ricciardi, con la situazione epidemiologica che ovviamente attende primi effetti delle chiusure localizzate forse già dai prossimi 7 giorni: nel frattempo però i nuovi dati dell’Iss mostrerebbero curve ulteriormente peggiorate e così oggi la cabina di regia potrebbe optare per nuovi “aggiornamenti” dell’algoritmo strutturato sui famosi ormai 21 parametri-indicatori di rischio. «C’è un rapporto serio tra le Istituzioni e sarebbe un reato grave dare dei dati falsi», spiega ancora il Ministro della Salute in riferimento alla polemica fortissima sull’acquisizione dei dati e sui “ritardi” di alcune Regioni che avrebbero portato ad ‘ottenere’ zona gialla rispetto ad altre in area arancione o peggio ancora rossa. Stando alle anticipazioni formulate prima della cabina di regia, sarebbero in tutto 7 le Regioni “candidate” a cambiare colore: se Campania, Veneto e Toscana si avvicina ad una possibile “zona rossa”, per Umbria, Abruzzo, Liguria ed Emilia Romagna il colore possibile potrebbe essere l’arancione (lockdown di bar e ristoranti, limitazioni negli spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune).



