Cabina di regia covid con Draghi il 23 dicembre/ Crescono i casi Omicron: 84 scoperti

Si terrà settimana prossima, giovedì 23 dicembre, una riunione della cabina di regia sul covid 19, alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi. A riferirlo negli scorsi minuti è stato Palazzo Chigi, attraverso una nota ufficiale, senza specificare comunque l’orario in cui si terrà. La cosa certa è che a poche ore dal Natale, durante l’antivigilia, l’esecutivo si riunirà per fare il punto sulla situazione covid, alla luce anche dei contagi in aumento negli ultimi giorni, trend che probabilmente verrà confermato anche per tutta la prossima settimana.

DIETRO IL COLLE/ La doppia incognita Draghi-Berlusconi tra M5s e "poteri forti"

Non sono da attendersi ulteriori misure restrittive, a meno di clamorosi colpi di scena, ma è certo che il governo vuole riunirsi con i suoi tecnici per avere il quadro aggiornato della situazione, tenendo conto anche dei casi legati alla variante Omicron in aumento. Come emerso in queste ore, sono salite in totale a 84 le sequenze di variante sudafricana analizzate e depositate ufficialmente nella piattaforma IcoGen, che riceve le segnalazioni da oltre 70 laboratori regionali, e che è coordinata dall’Iss. Proprio l’Istituto superiore di sanità ha fatto sapere che il dato è in forte crescita in quanto ieri mattina le segnalazioni erano 55.

STATO DI EMERGENZA/ "È una nuova normalità che serve per fare a meno della politica"

CABINA DI REGIA CON DRAGHI IL 23 DICEMBRE, INTANTO AUMENTANO I CASI OMICRON. BRUSAFERRO: “CE LO ASPETTAVAMO”

“La presenza della variante Omicron era largamente attesa – sono le parole del numero uno dell’Istituto, Silvio Brusaferro, nella cabina di regia odierna – in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni”. Quindi il professore e virologo ha aggiunto e concluso: “La crescita del numero dei casi depositati testimonia l’efficienza della rete di monitoraggio e dei sistemi messi in campo per seguire l’evoluzione della variante. Restano fondamentali le raccomandazioni date finora, di iniziare o completare il ciclo vaccinale anche con la terza dose, usare la mascherina e seguire le misure individuali e collettive per ridurre al minimo la diffusione del virus”.

LEGGI ANCHE:

DENTRO IL PALAZZO/ Lo stato di emergenza costringe Draghi alla scelta sul Quirinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA