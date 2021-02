Cabina di regia Cts-Ministero Salute/ Oggi ordinanze: quali Regioni cambiano colore?

La Cabina di regia anti Covid riunisce nella giornata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, per analizzare i dati del nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e valutare se si configurano situazioni tali da poter procedere con le ordinanze per un cambio di colore. Al tavolo i rappresentanti del Ministero della Salute, del Comitato tecnico scientifico (Cts) e delle Regioni. L’attesa è tanta, anche perché dovrebbero esserci delle novità. Quel che appare certo, ad esempio, è il passaggio della Regione Toscana in zona arancione, alla luce del costante peggioramento dei dati ormai da due settimane e di un indice Rt che già la scorsa settimana era arrivato a 1,09 con un intervallo di confidenza da 1,04 a 1,15. L’Umbria si è già mossa in autonomia con un’ordinanza che ha imposto la zona rossa in tutta la provincia di Perugia e in sei comuni del ternano. Ma il rischio è che da lunedì venga posta tutta la regione in zona rossa, anche se l’ultimo monitoraggio nazionale la collocava in quella arancione.

Chi invece è già passato in zona gialla è la Puglia, tornataci ieri dopo il caos per il ricalcolo dei posti letto in terapia intensiva. Dovrebbe tornare in zona gialla la Regione Sicilia, con il governatore Nello Musumeci che nelle ultime ore ha espresso l’intenzione di chiedere al Governo una deroga per aprire bar e ristoranti nel weekend di San Valentino per dare una boccata d’ossigeno ai ristoratori.

ABRUZZO E MOLISE A RISCHIO ZONA ARANCIONE

La Regione Abruzzo, invece, rischia che la Cabina di regia odierna la collochi in zona arancione. Ne è consapevole lo stesso governatore Marco Marsilio. «Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell’indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10», ha dichiarato nelle scorse ore. Da qui la convinzione che «con questi dati, la Cabina di Regia non potrà che classificare l’Abruzzo in zona arancione». Fiducioso invece Massimiliano Fedriga per la permanenza in zona gialla del Friuli-Venezia Giulia. «La settimana si caratterizza per il mantenimento della zona gialla con un calo dei contagi, dei focolai e dei parametri che riguardano l’ospedalizzazione nei reparti ordinari e nelle terapie intensive». Una situazione simile a quella dell’Umbria vive il Molise, che ha varato la zona rossa in 27 comuni per la diffusione della variante inglese. La Cabina di regia del Ministero della Salute-Cts e Regioni potrebbe arrivare a decretare la zona arancione oggi con le nuove ordinanze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA