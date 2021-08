Cabina di regia, Italia ancora in zona bianca/ Sicilia e Sardegna “salve” ma…

Sicilia e Sardegna sono le regioni che l’incidenza di casi per 100mila abitanti più alta d’Italia, ma dovrebbero restare in zona bianca. Queste le indiscrezioni sulla cabina di regia dopo che sono emersi i dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. La Sardegna ha un’incidenza di 156,4 casi per 100mila abitanti, mentre la Sicilia di 155,8, a seguire la Toscana con 127,3. Ma la prossima settimana tutta l’Italia dovrebbe restare zona bianca, quindi anche Sardegna, Calabria e soprattutto Sicilia. Tutte e tre rischiavano di passare in zona gialla. Ma la bozza del monitoraggio Covid le classifica a rischio “moderato”, inoltre non superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

Secondo i dati Agenas, aggiornati a ieri sera, la Sicilia aveva registrato lo sforamento di tutte e tre le soglie che fissano da luglio il passaggio dal bianco al giallo, eppure secondo il report settimanale Iss non ci sarebbe un cambio di colore, perché i parametri sarebbero ancora in linea.

CABINA DI REGIA, SICILIA E SARDEGNA “SALVE” MA…

La cabina di regia si è riunita questa mattina presso il Ministero della Salute per analizzare la bozza del monitoraggio settimanale che ha confermato la permanenza in zona gialla di tutte le regioni e province autonome. Per la Sicilia però sembra una questione di tempo, perché gli indicatori tengono conto della situazione con un ritardo di qualche giorno. L’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ha già superato tutte le soglie che portano alla zona gialla.

Nessun territorio supera il limite di occupazione del 10% delle terapie intensive dai dati esaminati, quindi per questo motivo per almeno altri dieci giorni l’Italia resterà tutta in zona bianca, senza l’obbligo delle mascherine all’aperto o limitazioni sull’attività di ristorazione, tranne quanto previsto con il Green pass. Considerando l’aumento quotidiano di casi e ricoveri, il discorso sembra solo rimandato per Sicilia, Sardegna e Calabria.

