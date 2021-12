CABINA DI REGIA: LIGURIA, MARCHE, TRENTO ZONA GIALLA/ Veneto rischia: dati Regioni

LIGURIA, TRENTO, MARCHE, VENETO A RISCHIO: LA SITUAZIONE

Si avvicina il Natale ma purtroppo in Italia la situazione dei contagi da Covid-19 peggiora rispetto alla scorsa settimana: in attesa dei nuovi dati di monitoraggio Iss, la Cabina di regia potrebbe ‘licenziare’ nelle prossime ore ben 4 ordinanze su altrettanti passaggi di fascia per la settimana tra il 20 e il 26 dicembre.

VACCINI E NON SOLO/ “Le cure anti-Covid ci sono: al Cts chiediamo un confronto”

Liguria, Trentino, Marche e forse anche Veneto potrebbero divenire zona gialla da lunedì, visto il superamento delle soglie di rischio per incidenza casi (sopra 50 su 100mila abitanti), terapie intensive occupate (tasso al 10%) e ricoveri in reparti Covid (tasso al 15%). Oltre a Calabria, Friuli e Provincia di Bolzano – che permangono in zona gialla anche per il Natale 2021 – si aggiungono sicuramente le Regioni Liguria, Marche e Trentino, con la conferma giunta ieri dai due Governatori Toti e Fugatti. Per il Veneto invece la zona gialla dovrebbe essere decisa tenuto conto degli ultimi dati elaborati dal monitoraggio Iss: ieri il Presidente Zaia ha spiegato che nelle prossime settimane l’intera Italia andrà in “giallo” ma che il suo Veneto negli ultimi giorni ha visto ridursi lievemente la curva dei contagi, il che potrebbe comportare anche una permanenza in extremis in zona bianca anche per i prossimi 7 giorni.

Locatelli “tampone obbligatorio per eventi? È ipotesi”/ “Utile mascherine all’aperto”

CABINA DI REGIA, CHI RISCHIA LA ZONA GIALLA

A livello di regole e impatto sulla vita dei cittadini, la zona gialla non è praticamente dissimile alla bianca (specie per i possessori di “Super Green Pass”): l’unico vero cambiamento riguarda l’introduzione dell’obbligo di mascherine all’aperto, per ora non previsto solo in zona bianca. Quello che invece preoccupa sono i livello di aumento di pazienti Covid ospedalizzati e l’impatto che questo comporta nella gestione del SSN: a Trento i ricoveri in terapia intensiva schizzano al 21% (quota da zona arancione) e al 17,6% per i reparti ordinari, in Liguria invece le rianimazioni salgono al 13,7% con il 18% di ricoverati “ordinari”. Nelle Marche il passaggio in giallo sembra scontato, visto il 15,6% raggiunto in terapia intensiva e il 16% in reparti ordinari; da ultimo, il Veneto raggiunge la soglia di 10% per le terapie intensive e supera quella per i ricoveri (16%). Rimangono invece in zona bianca le due Regioni che pure si sono avvicinate e molte alle soglie di allerta scandito dall’ultimo Decreto Covid: parliamo del Lazio dove le terapia intensive sono salite al 12% ma con i ricoveri ancora sotto la soglia (13%) e soprattutto della Regione Lombardia, dove l’aumento di altri posti a disposizione per i reparti ordinari (+540 per 8.485 totali) ha scongiurato ancora il passaggio in “giallo”. L’ospedalizzazione cala al 14% mentre il dato sulle terapie intensive resta fermo al 9,5%: «la Lombardia passerò un Natale in zona bianca», ha confermato il Presidente Attilio Fontana, «Dal bianco al giallo cambia poco, l’importanza simbolica della conferma della zona bianca serve a dimostrare ai cittadini che i sacrifici fatti sono serviti. Ricordiamo che l’anno scorso eravamo in zona rossa».

LEGGI ANCHE:

SONDAGGI/ Ok a terza dose 87% ma solo il 48% di genitori è per vaccinare gli under 12

© RIPRODUZIONE RISERVATA