CABINA DI REGIA: MAPPA COLORI/ Lombardia, Piemonte, E.R. in zona bianca: in giallo…

CABINA DI REGIA, LA CURVA COVID IN DISCESA

Al momento di fatto più di mezza Italia ha numeri da zona bianca – ben 13 Regioni – mentre sono 8 quelle da zona gialla: no arancioni, no rosse in quadro generale che conferma la drastica discesa della curva Covid nel nostro Paese. La Cabina di regia riunita stamane ha ricevuto e valutato i nuovi dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute e si appresta a prendere le decisioni per la prossima settimana, tenuto conto che il sistema attuale di restrizioni-colori si avvia a scomparire dal prossimo 1 aprile.

Come ha infatti già anticipato il Premier Mario Draghi, con la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo verrà abolito il sistema di classificazione dei colori per le rispettive Regioni, mentre rimarranno solo gli obblighi vaccinati e il Green Pass fino (almeno) al mese di giugno. Il motivo è dettato proprio dalla fine della quarta ondata nel suo picco più alto: incidenza scesa a 552, indice Rt che indietreggia a 0.73, mai così basso dal giugno 2021, ma forte calo anche della pressione sugli ospedali. Il monitoraggio giunto in Cabina di regia registra per questa settimana un tasso di occupazione delle terapie intensive pari all’8,4% mentre per i ricoveri in area medica di scende fino al 18,5%.

MAPPA COLORI ITALIA: LE ORDINANZE DA LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

«Da lunedì saremo bianchi. I dati sono quelli», così l’annuncio del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in vista dei prossimi cambi di colore da lunedì 28 febbraio. In Cabina di regia anti-Covid il Governo si appresta a fornire le nuove ordinanze, una delle ultime volte dato che dal 1 aprile sparirà del tutto il sistema visto e utilizzato negli ultimi due anni. Ad oggi le Regioni che superano la soglia di allerta delle terapie intensive (al 10%) sono solo 8: Calabria (13,2%), Emilia Romagna (10,7%), Lazio (11,8%), Liguria (10,6%), Marche (11,3%), Sardegna (12,7%), Toscana (12,1%), Valle d’Aosta (11,8%). Per la soglia di allerta dei ricoveri viene superata invece da 17 Regioni. Incrociando i vari dati, emerge che da lunedì il passaggio in zona bianca dovrebbe essere cosa fatta non solo per la Lombardia, ma anche per Emilia Romagna, Veneto e Provincia di Bolzano. Vicino al passaggio in zona gialla anche il Friuli Venezia Giulia, ad oggi l’unica regione che ancora si trovava in zona arancione.

