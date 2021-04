Cabina di regia, nuovi colori Regioni da 3 maggio/ Ordinanze Speranza: Puglia gialla?

Il ritorno dello spostamento di quasi 47 milioni di italiani nel primo weekend “libero” da mesi – quello che viene del ponte 1-2 maggio – rappresenta il timore maggiore per il Ministero della Salute: oggi la cabina di regia si riunisce per stabilire, in base ai dati del monitoraggio Iss (Rt in lieve risalita a 0.85), i nuovi colori delle Regioni a partire da lunedì prossimo.

Speranza: "Coprifuoco alle 22? Scelta scientifica"/ "Covid, serve tanta prudenza"

Tra oggi e domani le ordinanze del Ministro Speranza verranno firmate e comporteranno le nuove regole (previste dal Dl Riaperture) per zona gialla, arancione e rossa: dalle anticipazioni emerse finora, non dovrebbero esserci passaggi “peggiorativi” nelle Regioni rimaste gialle negli ultimi 7 giorni, mentre qualcosa potrebbe cambiare nelle 6 Regioni con dati Covid peggiori rispetto alla media del Paese. La Valle d’Aosta rischia il passaggio in rosso, di contro la Puglia mira alla zona gialla mentre la Sardegna potrebbe tornare arancione dopo 7 giorni di lockdown totale regionale.

Decreto Riaperture, Lega astenuta in Cdm/ Testo regole: coprifuoco h22, green pass

CABINA DI REGIA: QUALI SONO I NUOVI COLORI

«La Regione – spiega il Presidente della Valle d’Aosta Erik Lavevaz – ha inviato alla Cabina di regia una nota nella quale è stato chiesto di tenere in considerazione l’andamento generale dell’epidemia in VdA, oltre all’incidenza che è rimasta sotto la soglia di 250 fino a tutta la scorsa settimana»: questo avviene perché, conclude il Governatore, «I dati dei contagi, con l’ultimo bollettino di oggi, portano la Valle d’Aosta a superare di poche unità il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tutti gli altri principali parametri, a partire dall’indice Rt, continuano a migliorare». Perplessità al contrario invece per la Puglia, con i dati che le darebbero la zona gialla ma con numeri di contagi e terapie intensive (oltre ai ritardi sulle vaccinazioni) che stanno facendo tentennare la cabina di regia e i tecnici del Ministero della Salute. Alla luce di tutte queste considerazioni, al momento – secondo le anticipazioni in merito alle ordinanze che Speranza dovrà firmare entro domani – la “cartina” dell’Italia da lunedì 3 maggio potrebbe vedere la seguente distinzione dei colori:

Speranza "Riaperture graduali, ora puntiamo su scuola"/ "Vaccini? Ue ha sbagliato..."

– zona rossa: Valle d’Aosta

– zona arancione: Basilicata, Sardegna, Calabria, Sicilia

– zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto



© RIPRODUZIONE RISERVATA