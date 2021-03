Cabina di regia, nuovi colori Regioni/ Ordinanza Speranza: chi rischia zona rossa

In giornata torna a riunirsi la cabina di regia anti-Covid tra Cts-Ministero della Salute-Ministri economici-Regioni per fare il punto sui dati settimanali in arrivo dal monitoraggio Iss e fornire così il report decisivo per la nuova classificazione in “zone colorate” per le Regioni italiane. Con l’indice Rt che rischia seriamente di superare quota 1 dopo più di un mese, il Governo Draghi si appresta a formulare nuove ordinanze per ulteriori chiusure e limitazioni degli spostamenti visto l’emergere del contagio da varianti a macchia di leopardo in tutto il Paese: il nuovo Dpcm in vigore da domani prevede che i provvedimenti sui nuovi colori delle Regioni scattino da lunedì 8 marzo e non più dalla domenica, con la possibilità concreta che questa settimana il colore “giallo” possa essere sempre meno presente sul nostro territorio.

Fino ad oggi la mappa nazionale vede questa classificazione, pronta però ad essere stravolta delle varie ordinanze (previste sia a livello nazionale che regionale ma anche provinciale, il tutto permesso dalla nuove regolamentazione approvata dal Governo nell’ultimo Dpcm): zona bianca (Sardegna), zona gialla (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto), zona arancione (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria), zona rossa (Basilicata e Molise).

CABINA DI REGIA, ECCO I NUOVI COLORI

Nel pomeriggio però il Ministro della Slaute Roberto Speranza, dopo il vertice con le Regioni e i nuovi responsabili del piano vaccinale nazionale (Capo della Protezione Civile Curcio e nuovo commissario all’emergenza Figliuolo) dovrà valutare i nuovi dati epidemiologici stilati da Iss e Cts e in cabina di regia giungere alle nuove importanti formulazioni sulle chiusure della prossima settimana. Al momento sono 2 le Regioni che rischiano la zona rossa, ovvero Emilia Romagna e Campania, mentre anche la Lombardia ha dati considerati allarmanti tanto che da oggi il Presidente Fontana ha emesso una nuova ordinanza che pone l’intera regione in zona “arancio scuro” con chiusura di tutte le scuole e limitazioni nelle visite ad amici/parenti/seconde case.

Bonaccini e De Luca si apprestano a ricevere il parere della cabina di regia, consci che i dati regionali di Rt e indigenza casi sono oltre le soglie d’allarme del nuovo Dpcm: da lunedì 8 marzo saranno chiuse le scuole in molte zone del Paese, secondo il nuovo criterio fissato dal decreto che pone Regioni “arancioni” o “gialle” comunque in grado di porre nuove limitazioni per mitigare il contagio delle varianti Covid. A rischio zona arancione al momento sono 6 Regioni, segnatamente Calabria, Friuli, Veneto, Puglia, Liguria e Lazio: la Sardegna dovrebbe rimanere in bianco mentre si assottiglia la pattuglia delle zone gialle, con forse solo Sicilia e Valle d’Aosta che potrebbero rimanere nell’area considerata “meno allarmante”.



