Cabina di regia, nuovi colori Regioni/ Ordinanze Speranza da 10 maggio: no zone rosse

Dal prossimo 10 maggio l’Italia potrebbe veder scomparire le zone rosse dalla “cartina” dei nuovi colori che si appresta ad essere aggiornata dalla cabina di regia anti-Covid: in mattinata la riunione a Palazzo Chigi (con Cts, Ministero della Salute e rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri economici) riceverà i dati aggiornati del monitoragggio Iss e dovrà elaborare la “base epidemiologica” per le nuove ordinanze del Ministro Roberto Speranza con validità come sempre dal prossimo lunedì.

Secondo le anticipazioni emerse dai dati aggregati in arrivo dalle Regioni, la cartina del nostro Paese dovrebbe finalmente colorarsi praticamente tutta di giallo, anche se restano alcune aree con un rischio “moderato” che non lasciano del tutto tranquilli gli amministratori locali: su tutte il Veneto, che ieri con l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha annunciato «L’Rt è salito a 0,95, a un passo dalla fascia arancione. È un dato che ci preoccupa e ci deve preoccupare». Al momento il Veneto dovrebbe comunque rimanere in giallo almeno per la prossima settimana, visto che i dati sull’incidenza dei casi – 97 contagi ogni 100mila abitanti – sono ancora al di sotto dei limiti fissati dal Decreto Covid.

COLORI REGIONI: LE NOVITÀ DAL 10 MAGGIO

Una riflessione in tal genere è stato mossa ieri dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, in merito ai possibili cambiamenti sulle regole anti-Covid da effettuare in vista dell’estate: «se una regione ha un indice Rt sopra l’1, rischia di andare in zona arancione paradossalmente anche se ha buoni dati sulla campagna vaccinale e la situazione degli ospedali è tranquilla […] Si sta litigando sul coprifuoco, ma la normativa in vigore rischia di mandare in zona arancione molte regioni la settimana prossima». In attesa che il prossimo “tagliando” previsto dal Governo a metà maggio possa cambiare tanto il sistema a colori quanto le chiusure serali, le novità dalla cabina di regia oggi dovrebbero portare la seguente situazione nella “cartina” colorata per la settimana dal 10 al 16 maggio: l’unica zona rossa attualmente potrebbe “sparire” e tornare in zona arancione, ovvero la Valle d’Aosta dopo solo 7 giorni di lockdown. A rimanere in bilico sono invece le due Isole: la Sicilia con i dati che migliorano troppo lentamente potrebbe rimanere in zona arancione, mentre la Sardegna ambisce ad un ritorno in zona gialla tanto che il Presidente Solinas ha detto chiaramente «Negli ultimi 14 giorni, tutti i principali indicatori sono in miglioramento, con un quadro generale compatibile con la fascia di rischio più bassa. Rimanere in arancione sarebbe paradossale». Per quanto riguarda invece Puglia, Basilicata e Calabria il passaggio in zona gialla dovrebbe ormai essere questione di formalità: conferma del giallo invece per tutte le altre Regioni, a partire dalla Lombardia con Fontana che ostenta tranquillità «La nostra situazione è sempre migliore, gradualmente ma costantemente i numeri migliorano, per cui sono convinto che verrà confermata la zona gialla».

