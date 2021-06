Cabina di regia, nuovi colori Regioni/ Ordinanze Speranza: Italia bianca tranne VdA

Come ampiamente anticipato negli scorsi giorni dal Ministro della Salute Roberto Speranza, la cabina di regia anti-Covid convocata a Palazzo Chigi questa mattina conferma i dati molto positivi praticamente di tutti i territori italiani sotto il profilo della curva epidemiologica. Per questo motivo, con l’incidenza dei casi che continua a discendere, da lunedì 21 giugno l’Italia sarà praticamente quasi tutta zona bianca: il monitoraggio nazionale settimanale dell’Iss ha tradotto i nuovi dati alla cabina di regia confermando il rischio basso di tutte le 21 Regioni.

In pratica, sarà solo la Valle d’Aosta che dovrà aspettare ancora una settimana per poter diventare bianca dal 28 giugno prossimo: per le regole fissate dall’ultimo Decreto Covid in vigore, occorrono almeno 3 settimane con incidenza dei casi inferiore a 50 su 100mila abitanti e la piccola regione valdostana è in questa condizione “solo” da 2 settimane. «Da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca, siamo in una fase diversa dell’epidemia di Covid-19, ha anticipato nei giorni scorsi Speranza, ricordando che “c’è un percorso di ripartenza e di riaperture, ma dobbiamo tenere un approccio di cautela e gradualità», ha spiegato il Ministro della Salute in procinto di firmare le nuove ordinanze regionali attive da lunedì prossimo.

CABINA DI REGIA: ITALIA QUASI TUTTA ZONA BIANCA

Il monitoraggio Iss della settimana 7-13 giugno vede risalire lievemente l’indice Rt a livello nazionale (0.69 e non 0.68 di 7 giorni fa) mentre l’incidenza cala a 17 casi positivi su 100mila abitanti: la risultanza, confermata dalla cabina di regia, è che dal 21 giugno anche le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Provincia di Bolzano, Sicilia e Toscana entreranno in zona bianca raggiungendo tutte le altre già “bianche” da settimane. Mentre il Governo in questi giorni si riunirà per decidere l’abolizione della mascherina all’aperto (da inizio luglio) e la proroga o meno dello stato di emergenza, un’Italia quasi tutta zona bianca consente ai cittadini un ritorno alla pseudo normalità: abolito il coprifuoco, liberi gli spostamenti (e da ieri è anche pronto il portale per scaricare il Green Pass Covid) e ritorno ai posti liberi nei locali all’aperto (max 6 persone al chiuso). Resta invece il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso, mentre dallo scorso 15 giugno sono riaperti i banchetti per cerimonie, i parchi a tema e la possibilità di fare docce dopo attività sportiva anche al chiuso.

