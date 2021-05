Cabina di regia, nuovi colori Regioni/ Ordinanze Speranza: Italia gialla, VdA arancio

Da lunedì 17 maggio l’Italia diverrà sempre più “gialla”: la cabina di regia tenutasi stamani tra Ministero della Salute, Iss e ministeri centrali nella lotta al Covid-19 ha ricevuto il monitoraggio settimanale con novità importanti e rassicuranti: tutti gli indici sono in calo, dal Rt all’incidenza, dalle vittime ai ricoveri ospedalieri. Occorre ancora prudenza, osservano nel report Iss, ma nei nuovi cambi di colore delle Regioni da lunedì si dovrebbe assistere ad un quasi totale ritorno del nostro Paese in zona gialla.

Nelle ordinanze che tra oggi e domani dovrà firmare il Ministro della Salute Roberto Speranza, dovrebbe essere solo la Valle d’Aosta a rischiare la permanenza in zona arancione, mentre per tutte le altre 20 Regioni-Province dovrebbe essere garantita la zona gialla con relative regole più “moderate” come previsto dal Decreto Riaperture. Stando alla bozza del monitoraggio settimanale Iss, nessuna Regione è classificata a rischio alto (per la terza settimana consecutiva): in 4 (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione di rischio moderato, mentre tutte le altre sono a rischio basso.

CABINA DI REGIA: LA CARTINA DELL’ITALIA DA LUNEDÌ

Solo due regioni – Lombardia e Toscana – sono sopra la soglia critica del 30% per le terapie intensive, mentre la Calabria è sopra il 40% per i ricoveri ordinari: l’incidenza settimanale dei casi cala fino a 96 su 100 mila abitanti mentre l’indice Rt scende a 0.86 (era 0.89 nella cabina di regia di 7 giorni fa). In attesa del “tagliando” del Governo previsto lunedì 17 maggio con la cabina di regia anti-Covid a Palazzo Chigi, le novità su parametri colori e coprifuoco restano per il momento in stand by: le proposte delle Regioni sono state presentate al Governo Draghi che ora avrà il weekend per ultimare il pacchetto di norme con cui “aggiornare” il Decreto Covid già nella prossima settimana. Alla luce però degli attuali dati scientifici raccolti (che serviranno anche come base delle novità nel Dl Riaperture), ecco la cartina dell’Italia per i prossimi 7 giorni: in zona gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Sicilia e Sardegna (in arancione fino a domenica, ndr). In zona arancione dovrebbe permanete solo la Valle d’Aosta.

