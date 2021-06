Cabina di regia, nuovi colori Regioni/ Ordinanze Speranza: Lombardia-Lazio in bianco

Da lunedì 14 giugno 2021 l’Italia diventa a maggioranza “bianca” con l’arrivo di altre 6 Regioni nella fascia di rischio più bassa per l’emergenza Covid-19: stamattina la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi ha ricevuto il nuovo monitoraggio dell’Iss indicante sia l’Rt nazionale ‘fermo’ a 0.68 e sia soprattutto i dati dell’incidenza dei casi su 100 mila abitanti dei singoli territori.

Anticipando i contenuti delle ordinanze del Ministro Speranza (in arrivo tra oggi e domani) si riconfermano per almeno la terza settimana consecutiva le incidenze sotto quota 50 per 13 Regioni italiane: le 7 delle scorse settimane e le 6 nuove, ovvero Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige. L’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale da 32 scende a 26 ogni 100mila abitanti, confermando la piena positività dell’andamento Covid nell’ultimo mese: dal prossimo lunedì 21 giugno, in pratica, solo la Valle d’Aosta dovrà attendere ancora qualche giorno per l’ingresso in zona bianca, altrimenti tutto il Paese sarà da considerarsi a rischio basso.

CABINA DI REGIA, I NUOVI COLORI DA LUNEDÌ 14 GIUGNO

Per questi motivi, il Decreto Covid attualmente in vigore punta all’eliminazione del coprifuoco tout-court in tutto il Paese dal 21 giugno: in quella data infatti, previa conferma della prossima cabina di regia che si terrà venerdì 18 giugno, entreranno in zona bianca anche le rimanenti Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Alto Adige, Sicilia e Toscana (le quali da due settimane hanno già incidenza inferiore a 50 casi, ma attendono la terza come specificato dal Dl Covid). Riassumendo dunque i risultati della riunione anti-Covid del Governo stamane, il monitoraggio Iss conferma per la prossima settimana – in attesa della firma del Ministro Speranze alle relative ordinanze – la seguente situazione:

– in zona bianca: Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento che si riuniscono a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo (entrate il 7 giugno) e Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise (bianche dal 31 maggio)

– in zona gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Alto Adige, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta

Ricordiamo le regole fissate dal Governo per l’ingresso e la permanenza in zona bianca: sparisce ogni tipo di coprifuoco e limitazione negli spostamenti da e verso le Regioni; presenza di massimo 6 persone al chiuso in bar e ristoranti, no limiti sui locali all’aperto; riaprono piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Infine, restano come uniche regole anti-Covid il distanziamento e l’obbligo della mascherina uscendo dalla propria abitazione.

