Cabina di regia, oggi nuovi colori regioni/ Ordinanze Speranza: Lombardia zona gialla

E’ venerdì 23 aprile 2021, e come ogni terz’ultimo giorno della settimana anche oggi è prevista la consueta Cabina di regia anti-covid. I membri del CTS, il Comitato tecnico scientifico, assieme a quelli del ministero della salute, del ministero dell’economia e vari esponenti delle regioni, analizzeranno nel dettaglio tutti i numeri della pandemia provenienti dal monitoraggio settimanale dell’Iss, e stabiliranno come saranno distribuiti i nuovi colori alle varie regioni d’Italia.

Come vi avevamo anticipato già nella giornata di ieri, la situazione nel nostro Paese sta decisamente migliorando da un paio di settimane a questa parte, di conseguenza, a meno di clamorosi colpi di scena per ora non previsti, a partire da lunedì 26 aprile avremo uno stivale per la maggior parte di colore giallo, a rischio moderato. Fra le tante regioni che torneranno ad avere la colorazione più tenue vi sarà la Lombardia, che torna così a respirare dopo circa due mesi fra rosso e arancione, con chiusure e restrizioni varie.

CABINA DI REGIA, NUOVI COLORI REGIONI: 12 GIALLE, 3 ARANCIONI E TRE ROSSE

Certe del passaggio in giallo dopo la Cabina di regia di oggi anche l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, quindi il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e ancora, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Piemonte e infine l’Umbria. Entreranno nel giallo anche le due province autonome di Trento e Bolzano, per un totale quindi di 12 regioni colorate di giallo. Un’Italia che rivede la luce dopo mesi di lockdown, grazie ad un appiattimento della curva dei contagi, e nel contempo, ad un’accelerazione della campagna vaccinale, che ad oggi conta 16.6 milioni di persone vaccinate, di cui 4.9 immuni. Per quanto riguarda le altre regioni, dubbi in merito alla Toscana, al momento in bilico fra giallo e arancione in quanto l’incidenza dei casi su 100.000 è pari a 187, ma con un Indice Rt sotto l’1. Certe di rimanere nella fascia media invece Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Campania (230 casi ogni 100mila i casi campani), mentre in rosso resteranno Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

