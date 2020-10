Cabina di regia Stato-Regioni-Anci su Dpcm/ Boccia: “limite spostamenti? Non escludo”

In vista del nuovo Dpcm in arrivo tra questa sera e domani, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per questo pomeriggio alle ore 17.30 la cabina di regia con Regioni, Anci e Upi per sciogliere gli ultimi nodi prima del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In videocollegamento, oltre ai Governatori e i responsabili dei Comuni e Provincie, ci saranno i Ministri Boccia e Speranza: la road map del Governo prevede nel pomeriggio anche una nuova riunione del Cts in parallelo alla cabina di regia con i territori per dirimere tutte le regole da approntare nel Dpcm, dalla quarantena alle feste private, dagli spot amatoriali da vietare alla ulteriore stretto sulla movida. Di certo le “aperture” fatte ieri dal Comitato Tecnico Scientifico sono piaciute a diversi Governatori che da tempo chiedono una svolta di rapidità nell’affrontare le quarantene e gli isolamenti fiduciari: 10 giorni per i contatti stretti dei positivi, 14 ma con un solo tampone negativo come via libera all’uscita per tutti gli asintomatici positivi al Covid-19. La cabina di regia però è chiamata a dirimere, esattamente come nel periodo marzo-maggio del lockdown, tutte le decisioni con più ampio dialogo possibile per evitare nuovo confinamento nazionale o regionale che potrebbe essere devastante per l’economia e la comunità dei cittadini.

VERTICE CON BOCCIA E SPERANZA: LE RICHIESTE DEI TERRITORI

Ancora ieri il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, proprio in vista dell’evitare lockdown nazionali, non ha escluso altri provvedimenti comunque molto netti: «Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi […] la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire». Il Ministro Speranza ancora ieri a “Che tempo che fa” ha ribadito l’importanza della prevenzione con un “cambio di marcia” anche per limitare (con controlli e segnalazioni dei cittadini) le cosiddette “feste private” nelle case della popolazione italiana: oggi le Regioni e i Comuni chiederanno lumi su come intendano “controllare” le autorità nazionali, ma soprattutto sarà il tema trasporti ad essere affrontato nel nuovo Dpcm in arrivo. Il Cts e il Governo ritengono la capienza all’80% – al momento presente come regola nell’ultimo Dpcm 7 ottobre – un “lusso” da non potersi permettere con la risalita dei contagi Covid e si pensa alla riduzione sul 50-60% dei posti per i passeggeri: di contro però le Regioni nella cabina di regia non intendono mollare la presa senza una parallela decisione che permetta ai lavoratori e studenti di raggiungere i propri luoghi quotidiani senza file enormi e assembramenti inutili. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, vicepresidente della Conferenza Stato-Regioni, in vista del Dpcm ha spiegato: «Ho detto a Boccia di cercare di danneggiare il meno possibile un’economia che fa fatica: bar, ristoranti, momenti di socialità. Bisogna contenere il contagio ma evitare chiusure troppo penalizzanti. Non vorrei per proteggere dall’epidemia fare morire per colpa dell’economia…».



