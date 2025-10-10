Si è tenuta oggi la Cabina economica Nord Ovest, un incontro a cui hanno presenziato Lombardia, Liguria e Piemonte, per fare squadra in materia energetica

Nella giornata di oggi, 10 ottobre 2025, si è svolta, in quel di Genova, la nuova sessione della Cabina economica del Nord-Ovest, un evento promosso dalla Regione Liguria, a cui hanno preso parte anche le Regioni Lombardia e Piemonte. L’incontro si è tenuto presso la Fondazione Ansaldo e, durante lo stesso, Ansaldo Energia ha presentato lo studio riguardante la “power generation” del nostro Paese, un gruppo di ben 200 imprese per un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro, fortemente votate alle esportazioni.

Lovaglio (ad MPS): “trasformazione totale con Mediobanca”/ “Opas mia idea dal 2022. Su Generali e Banco BPM…”

Presente anche il presidente della Regione Liguria, l’ex sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha sottolineato come sia fondamentale per il nostro Paese avere una “strategia energetica” e, a riguardo, la Liguria è all’avanguardia da questo punto di vista, avendo già definito un percorso in materia per i prossimi quattro anni.

Bonus elettrodomestici 2025/ Click Day in balia del ritardo: quando arriva?

CABINA ECONOMICA NORD OVEST: LE PAROLE DI BUCCI

L’ex primo cittadino genovese ha sottolineato, a riguardo, l’importanza dei “piccoli invasi sugli Appennini”, che permettono di produrre quell’energia basilare per l’agricoltura e l’industria, senza dimenticare l’utilizzo più efficiente delle risorse idriche. Gli invasi, per chi non sapesse di cosa si tratta, sono dei piccoli bacini d’acqua artificiali, che vengono utilizzati come riserve per uso agricolo e industriale, ma anche per la produzione di energia idroelettrica. Si tratta di una risorsa molto preziosa, in quanto si cerca di utilizzare l’acqua senza sprecarla.

Bonus contributi INPS/ Semplificata la riduzione al 50%: l'iter

Per Bucci anche il nucleare “è una priorità” e, proprio per questo, è stato chiesto al Ministero di insediare l’Agenzia nucleare a Genova. Nel corso della cabina, la Liguria ha presentato le sue iniziative in merito ad altre materie molto interessanti nel campo energetico, come l’idrogeno – alimentazione su cui diverse case automobilistiche stanno puntando – ma anche la geotermia e il teleriscaldamento. Lombardia, Piemonte e Liguria hanno, infatti, sottoscritto un documento per le misure e i bandi in materia di competitività delle imprese delle tre regioni, ma anche innovazione e tecnologia.

CABINA ECONOMICA NORD OVEST: I COMMENTI DI GUIDESI E TRONZANO

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, ha voluto sottolineare l’importanza del documento condiviso, evidenziando che si tratta di un lavoro partito da lontano, iniziato ben tre anni fa, e che, grazie allo stesso, il Nord-Ovest continuerà a supportare le imprese nel campo energetico, ricordando inoltre come la collaborazione fra Piemonte, Lombardia e Liguria abbia già portato a importanti frutti, a cominciare dalle sinergie che si sono venute a creare fra le università, i centri di ricerca e le imprese delle tre regioni stesse.

Per Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive del Piemonte, la Cabina del Nord-Ovest ha mandato un messaggio preciso alle altre regioni, ovvero che lo sviluppo delle industrie è favorito dal fare squadra e dalla coesione territoriale, ricordando come Liguria, Piemonte e Lombardia condividano la stessa visione, ovvero fare in modo che le proprie aziende siano competitive, ma anche innovative dal punto di vista tecnologico e pulite da quello dell’impatto ambientale.