Cabinovia cade in Tirolo: 4 feriti gravi, uno è critico/ Forse un albero caduto sui cavi portanti

Paura quest’oggi in Tirolo, in Austria, per via dello schianto di una cabinovia, avvenuto di preciso presso il comprensorio sciistico di Hochoetz. Secondo quanto riportato dai numerosi media che hanno segnalato la notizia, a cominciare da TgCom24.it, all’interno della cabina vi erano quattro persone al momento dell’incidente: nessuna è morta ma tutte e quattro sono rimaste ferite in maniera grave. Stando a quanto riferito dalla polizia, sembra che lo schianto sia stato provocato dall’impatto della stessa cabina con un albero, che cadendo ha sbattuto contro i cavi portanti, ma in ogni caso le autorità non sono ancora giunte a nessuna conclusione, spiegando che bisognerà capire se si sia trattato di un difetto tecnico o meno.

"Popolo sovrano? Sì, ma con limitazioni"/ Sabino Cassese: "Esiste anche la sovranità limitata"

Nel giro di pochi minuti, una volta verificatosi l’incidente, si sono recati gli uomini del soccorso con gli elicotteri, e al momento non è ancora chiara quale sia l’identità delle persone rimaste coinvolte. Parlando con il quotidiano in lingua tedeca Bild, un portavoce della regione sciistica di Hochoetz, ha spiegato: “L’incidente è avvenuto tra i supporti otto e nove, dove la cabinovia si è schiantata. Diverse persone sono già state trasportate via”.

Roccella: "Calo demografico è emergenza tanto quanto clima"/ "Ma Europa sembra non accorgersene"

CABINOVIA CADE IN TIROLO: FERITA GRAVEMENTE UNA FAMIGLIA

I soccorritori sono stati per diverse ore sul posto anche perchè il luogo dove si è verificato l’incidente era su un terreno impervio che era raggiungibile solo a piedi. Inoltre, quella colpita è risultata essere l’unica cabinovia occupata al momento dell’incidente.

L’incidente si è registrato attorno alle ore 10:22 di oggi, martedì 9 gennaio 2023, presso l’Acherkogelbahn. I feriti, fra cui uno in condizioni critiche, sarebbero stati portati presso i vicini ospedali di Zams e Innsbruck. “Tutto quello che sappiamo è che si tratta di un padre con due figli e uno zio. Non sappiamo ancora da dove vengano”, ha detto il vice comandante della polizia distrettuale Michael Haid. In zona sarebbero caduti diversi alberi e bisognerà cercare di capire perchè.

Ryanair contro Booking.com: "Mostrava tariffe false"/Stop a prenotazione voli dal portale

© RIPRODUZIONE RISERVATA