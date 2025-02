Cacao e tè verde potrebbero aiutare il nostro organismo a respingere gli effetti negativi del mangiare cibi grassi. E’ questo quanto emerge da un interessante lavoro scientifico pubblicato nelle ultime settimane in Inghilterra, dall’università di Birmingham, e segnalato da Cook del Corriere della Sera. Spesso e volentieri si tende a mangiare cibi grassi in varie situazioni della nostra vita, a cominciare ad esempio da un periodo di stress, ma anche di solitudine, o ancora, perchè non si ha un’adeguata educazione alimentare.

Smettere di fumare senza ingrassare, tutti i “trucchi”/ Dal bere tanta acqua alla vitamina C

Ovviamente cibarsi con questi prodotti, soprattutto se per lunghi periodi, può essere molto deleterio per il nostro corpo, ed è per questo che gli esperti medici, dai nutrizionisti ai dietologi, lo sconsigliano vivamente. Ma attenzione, perchè potrebbero esservi due alimenti in grado di “prendere le difese” del nostro organismo anche qualora ci cibassimo con i grassi, i sopracitati cacao e tè verde. Tutto merito dei cosiddetti flavonoidi, che proteggono l’organismo, così come emerso da un lavoro eseguito su due gruppi di persone, tutti in salute, attentamente studiati.

LOTTA ALLO SPRECO/ Bruno (Banco Alimentare): si inizia in famiglia, impariamo a essere custodi e non padroni

CACAO E TE’ VERDE NEMICI DEI CIBI GRASSI: IL TEST

Ebbene, come riferisce Cook, ai tester sono stati dati dei croissant, del burro, del formaggio e del latte, dopo di che agli stessi è stata somministrata una bevanda al cacao, sia con dei flavonoidi, sia senza. Ne è emerso che il cacao con i flavonoidi è stato in grado di ridurre la funzione vascolare, con un effetto che si è verificato fino a 90 minuti dopo il consumo di cibi grassi.

Secondo quanto fa sapere la dottoressa Rosaling Baynham, autrice dello studio in questione, quando si vive un periodo di forte stress ci si può cibare in maniera errata e ciò fa ovviamente male per il nostro organismo, a cominciare dall’apparato vascolare. Inoltre, si riduce l’apporto di ossigeno al cervello, altro aspetto decisamente negativo di mettere in tavola tali prodotti. Fortunatamente ci vengono in soccorso i flavonoidi, che si trovano nel cacao ma anche nel tè, così come nelle noci, nella frutta e anche nella verdura.

Banco Alimentare, 40mila pasti da Luca Abete con SuperFoody/ Il web game che aiuta i più deboli

CACAO E TE’ VERDE NEMICI DEI CIBI GRASSI: IL COMMENTO DELLA DOTTORESSA VILLARINI

Sono in grado di regolare la pressione sanguigna e quindi fanno benissimo al cuore, registrando così un effetto completamente opposto rispetto ai grassi. Per Anna Villarini, nutrizionista, si tratta di un studio molto interessante, ricordando come la bevanda di cacao nel test è costituita da polvere di cacao unita al latte, e qualora il cacao venga fatto sciogliere in un’altra bevanda, il risultato sarebbe addirittura migliore.

La dottoressa sconsiglia di mettere il cacao nel tè, ma anche nel caffè o nella cioccolata, in quanto verrebbero assorbite le proteine dagli antiossidanti, riducendo quindi a zero l’effetto positivo dei flavonoidi. L’alternativa sarebbe quella di consumare due tazze di tè verde o nero, con l’aggiunta anche di bacche e di mele. Insomma, cibarsi con i grassi è sbagliato, ma se proprio non ne potete fare a meno, preparatevi già una bella tazzona di tè verde da bere a fine pranzo, a quel punto avrete la coscienza, ma soprattutto la salute, un po’ più a posto.