Cacao, produzione mondiale in crisi/ Epidemia, riscaldamento e problemi economici: cosa sta accadendo

Il settore del cacao è in profonda crisi a causa di un virus che sta martoriando la produzione. Come riferito da Gambero Rosso il mese scorso la Ghana Cocoa Board (Cocobod) ha utilizzato parte di un prestito da 200 milioni di dollari per cercare di rivitalizzare le piantagoni, con la produzione che si è dimezzata rispetto a due anni fa. Nel giro di 24 mesi circa 500mila ettari sono andati in fumo, distrutti dall’epidemia ma anche da una serie di fattori che hanno mandato in crisi quello che è il secondo esportatore di cacao più grande al mondo.

Le conseguenze non si sono fatte attendere visto che il settore ha registrato un rincaro dei prezzi che in un periodo di inflazione e crisi generale non può che essere che deleterio. Gambero Rosso parla della più grave crisi del settore da 50 anni a questa parte, visto che, per trovare un deficit nel mercato del cacao lungo quattro anni, bisogna appunto tornare indietro nel tempo di 5 decadi.

CACAO, PRODUZIONE MONDIALE IN CRISI: IL NINO E LE CONDIZIONI ECONOMICHE

A mandare in crisi il settore anche situazioni di carattere ambientale e umano, a cominciare dal fenomeno di El Nino, che ha provocato un innalzamento delle temperature con degli effetti sui raccolti. C’è poi una questione economica, con la Cocobond che aveva utilizzato già sei anni fa un prestito da 600milioni di dollari per sistemare vecchie piantagioni o affette dal virus. Stando alle stime non dovrebbero vedersi i primi risultati se non fra cinque anni, di conseguenza il futuro prossimo sembra tutt’altro che roseo.

Un problema che, come sottolinea Gambero Rosso, sta attanagliando anche l’altro grande produttore di cacao al mondo, leggasi la Costa d’Avorio, che da sola garantisce circa la metà della produzione mondiale, e che sta navigando in pessime acque.

CACAO, PRODUZIONE MONDIALE IN CRISI: RECORD DEL PREZZO DEL CACAO A NEW YORK

Una delle sue piantagioni principali, leggasi la Transcao ha smesso di comprare i semi di cacao per via dei prezzi troppo alti che hanno raddoppiato i costi su base annua. Basti pensare che a febbraio 2024, al mercato di New York, il prezzo del cacao ha raggiunto i 5,87 dollari a tonnellata, il più alto livello mai raggiunto nella storia. Una situazione che ha fatto crollare l’intera catena di montaggio. Fino ad oggi gli agricoltori vendevano i loro semi ai commerciali locali che a loro volta li commerciavano alle grandi imprese a dei prezzi prestabiliti, ma ora è cambiato tutto.

Le multinazionali comprano a qualsiasi costo pur di soddisfare la domanda, che in caso contrario rimarrebbe inevasa. Secondo l’International Cocoa Organization (Icco) il calo della produzione stagionale di cacao sfiora l’11 per cento, con un buco di ben 374mila tonnellate contro le 300mila di un anno. Senza semi non c’è il cioccolato ma neanche il burro e il liquore, una serie di reazioni a catena che rappresenta una notizia tutt’altro che lieve in vista dell’imminente Pasqua.











