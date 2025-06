Scoppia il cacca-gate all'Isola dei Famosi 2025: chi avrebbe pestato i bisogni fatti fuori dalla zona prestabilita.

Scoppia il cacca-gate all’Isola dei Famosi 2025 dove sarebbe scoppiata una lite furibonda tra i naufraghi a causa del gesto fatto da un concorrente che avrebbe fatto i propri bisogni fuori dalla zona prestabilita. Un gesto che è stato scoperto dagli altri naufraghi perché un concorrente ha pestato il tutto dando il via ad un durissimo scontro. A svelare tutto è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, svela:

“Pare che a L’Isola dei Famosi è scoppiata una lite furibonda: uno dei naufraghi ha fatto la cacca fuori dalla zona stabilita e un’altra concorrente ci è finita dentro col piede – ha scritto l’esperta di gossip -. E Ovviamente adesso stanno cercando di calmare le acque, ma l’inciviltà è alle stelle. Altro che spirito di adattamento, qui manca proprio il rispetto!”, ha scritto l’esperta di gossip.

Cacca-gate all’Isola dei Famosi 2025 chi avrebbe pestato tutto

Situazione complicata e convivenza sempre più difficile all’Isola dei Famosi 2025 dove gli scontri sono all’ordine del giorno. Dopo la lite tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi, nelle scorse ore, il cacca-gate avrebbe scatenato un’altra, accesa discussione. Deianira Marzano, inizialmente, non ha svelato l’identità dei naufraghi coinvolti ma, con una storia successiva, ha svelato l’identità del concorrente che avrebbe fatto i bisogni fuori dalla zona prestabilita e quella del concorrente che avrebbe pestato i bisogni.

Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, i due concorrenti coinvolti sarebbero Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese. Per il momento, tuttavia, non c’è alcuna ufficialità sull’accaduto. La verità arriverà sicuramente durante la nuova puntata dell’Isola in onda mercoledì 25 giugno, in prima serata.