Caccia al ladro/ Su Rete 4 il film con Cary Grant e Grace Kelly (12 marzo)

Il film “Caccia al ladro” sarà trasmesso su Rete 4 oggi, venerdì 12 marzo, alle ore 16.30. L’intramontabile classico del 1955 è diretto da Alfred Hitchcock, che scelse come protagonisti due dei suoi “attori feticcio”: Cary Grant e Grace Kelly. L’attore inglese recitò in altri tre film del “maestro del brivido: “Il sospetto” (1941) con Joan Fontaine, “Notorious – L’amante perduta” (1946) al fianco di Ingrid Bergman e “Intrigo internazionale” (1959) con Eva Marie Saint. Grace Kelly, invece, prima di “Caccia al ladro” era apparsa in “Il delitto perfetto” (1954) e “La finestra sul cortile”. Sul set di questo film, girato nel Principato di Monaco, conobbe il suo futuro marito, il Principe Ranieri. Nel cast di “Caccia al ladro” ci sono anche Charles Vanel e Brigitte Auber.

Le avvincenti musiche sono di Lyn Murray.

Caccia al ladro, la trama del film

John Robie, detto il “Gatto”, è un ex ladro di preziosi. Dopo un periodo in cella e dopo aver partecipato alla Resistenza in Francia, vive nella sua tenuta della Costa Azzurra, occupandosi di vigneti. Quando in Riviera cominciano a verificarsi numerosi furti con il modus operandi del Gatto, la polizia francese comincia a sospettare di Robie. Anche i suoi ex complici hanno dei dubbi sulla sua innocenza. Per far cadere i sospetti, Robie inizia a collaborare con la polizia. Contattando ricchi possidenti che potrebbero diventare prede dei furti del “nuovo” Gatto, Robie conosce la figlia di un petroliere, Frances, che sospetta di lui, ma nello stesso tempo nutre un interesse verso l’affascinante ex ladro. Dopo un nuovo furto, Robie pensa di aver scoperto il colpevole e organizza una trappola per spingerlo a rivelarsi, ma nel tranello cade un suo ex complice che perde la vita e che viene ritenuto dalla Polizia il colpevole. Robie, però, non è convinto e durante una festa in maschera, tra appostamenti e inseguimenti sui tetti, riesce finalmente a catturare il vero responsabile dei furti.



