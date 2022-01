Caccia al ladro/ Su Rete 4 il film con la regia di Alfred Hitchcock

Caccia al ladro, film di Rete 4 con Cary Grant, Grace Kelly

Caccia al ladro andrà in onda oggi, giovedì 13 gennaio, alle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di un film giallo con venature thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1955 dal celebre Alfred Hitchcock che magistralmente si è occupato anche della regia.

Nel cast del film troviamo Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams, Charles Vanel, Brigitte Auber, Jean Martinelli, Georgette Anys, Rene Blancard e Rolande Lesaffre. Sicuramente tra le cose da sottolineare, per aumentare anche la suspence, ci sono le musiche di Lyn Murray.

Caccia al ladro, la trama del film: un ex ladro di gioielli ora…

Caccia al ladro racconta le sorti di John Robie, conosciuto come il gatto, ex ladro di gioielli ormai dedicatosi alla vita tranquilla dopo una meritata reclusione di diversi anni. L’uomo trascorre il suo tempo presso la Costa Azzurra lontano dall’illegalità e dalla frenesia. Nonostante questo la sua vita viene improvvisamente coinvolta in una serie di eventi movimentati. Un presunto ladro infatti sta iniziando a mettere in atto una serie di colpi molto pesanti presso diverse gioiellerie della zona, eseguendo ogni passo seguendo proprio la metodologia tipica di John. Tali indizi portano le forze dell’ordine a sospettare proprio dell’uomo, nonostante egli sappia benissimo di essere estraneo ai fatti.

L’unico modo per riuscire a dimostrare la sua innocenza è quella di collaborare con la giustizia, in particolare con Hughson per riuscire a svelare la vera identità del malvivente. Robie si mette così in contatto con le più importanti gioiellerie del posto e incontra una donna facoltosa e particolarmente ricca, accompagnata da una splendida figlia di nome Frances. L’uomo comprende che il malfattore potrebbe sceglierla come prossimo bersaglio, ma non riesce a coglierlo sul fatto quando effettivamente la villa della donna viene svaligiata.

In una seconda occasione John pianifica nuovamente il tutto per riuscire in extremis a risolvere la questione, in occasione di un ballo in maschera sempre presso la Villa della donna. Proprio nella stessa notte le forze dell’ordine stanno per recarsi presso la dimora per arrestare nuovamente l’ex ladro di gioielli, ormai unico sospettato.

Con uno stratagemma Robie riesce ad eludere la polizia, scambiandosi di ruolo con il compagno Hughson che mascherato balla con Frances mentre lui si piazza sul tetto del palazzo con l’unico obbiettivo di catturare definitivamente il ladro. Questa volta il piano va a buon fine e il malfattore viene consegnato alla giustizia. Da questo momento in poi John trascorre il resto della sua vita in Costa Azzurra in compagnia della donna amata, Frances, e di sua madre.

