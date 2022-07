Caccia al tesoro/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme e Max Tortora

Caccia al tesoro va in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 luglio, a partire dalle 21.25. Si tratta di una commedia del 2017 scritta e diretta da Carlo Vanzina, il suo ultimo film prima di morire. Nel cast della Caccia al tesoro ci sono alcuni degli attori più celebri degli ultimi anni che si sono contraddistinti nel genere come Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Serena Rossi e Christiane Filangieri.

Le musiche del film Caccia al tesoro sono invece di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Medusa Film e International Video 80 e distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 23 novembre del 2017 presentandosi dunque come un “cinepanettone atipico”.

Caccia al tesoro, la trama del film

Leggiamo la trama di Caccia al tesoro. Domenico Greco è uno pseudo attore di teatro che però ha recitato in pochissime occasioni. È pieno di debiti e vive dalla cognata Rosina, la vedova di suo fratello, insieme a suo figlio Gennarino che è malato di cuore, cercando di sbarcare il lunario come può. Un giorno decide di andare nel Duomo di Napoli per chiedere la grazia a San Gennaro, così lo prega di fargli trovare una pietra preziosa delle tantissime che sono sulla sua mitra, così da pagare tutti i debiti e riuscire a sostenere le spese dell’operazione al cuore di Gennarino che deve essere velocemente trasferito negli Stati Uniti se vuole avere speranze di vita.

Mentre sta pregando, sente una voce che gli dice “va bene, va bene” e si convince sia la volontà del santo: in realtà è un parcheggiatore abusivo che sta discutendo con un cliente, ma Domenico non se ne rende conto. Anche Ferdinando, un altro strano personaggio che si trova in gravi difficoltà economiche, si trova all’interno del Duomo mentre ci sono anche Domenico, Rosina e Gennarino, quindi si unisce alla loro preghiera e decide di essere la spalla del Greco in una rapina al tesoro di San Gennaro.

I due, non senza difficoltà, riescono a preparare il colpo ma quando sono nella cripta per riuscire a prendere una delle pietre di San Gennaro si rendono conto che è vuota: del tesoro non c’è traccia. Entrano anche Claudia e Cesare, due ladri romani che sono in trasferta a Napoli per riuscire a compiere lo stesso colpo che vogliono fare Domenico e Ferdinando: il quartetto, non appena lascia la cripta, viene a sapere che il tesoro di San Gennaro è stato portato a Torino per una mostra temporanea. Così

Domenico e Ferdinando decidono di partire subito per il capoluogo piemontese al fine di portare a termine il colpo, ma anche Cesare e Claudia hanno la stessa idea. A Napoli, intanto, un commissario di polizia indaga sul tentato furto al tesoro di San Gennaro, convinto che non sia coinvolta la malavita locale ma che dietro ci sia molto di più.

