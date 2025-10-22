Giallo a Milano dove una 62enne è stata accoltellata in strada da un uomo, forse l'ex marito: le forze dell'ordine lo stanno cercando

A Milano è caccia a un uomo che ha accoltellato una donna di 62 anni e che è scappato in sella a uno scooter dandosi alla macchia. Lo riferiscono diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, che precisa che l’accoltellamento è avvenuto in via Grassini, nella periferia nord di Milano. La donna, una volta soccorsa, è stata portata in gravi condizioni presso l’ospedale Niguarda, ricoverata con un codice rosso e subito sottoposta a intervento chirurgico: sta lottando fra la vita e la morte a causa delle numerose ferite da arma da taglio ricevute, e non è chiaro se se la caverà.

Nel frattempo, come detto sopra, le forze dell’ordine stanno ricercando l’aggressore, che non è da escludere possa essere l’ex marito della vittima. La polizia lo sta cercando, ma non l’ha trovato in casa né tanto meno sul luogo di lavoro; di conseguenza si teme che sia lui ad aver compiuto questo folle gesto per poi sparire. L’episodio sarebbe avvenuto in strada, e la polizia locale sta cercando di ricostruire quanto accaduto sia ascoltando dei testimoni, sia attraverso le telecamere della zona, che dovrebbero aver ripreso l’episodio.

62ENNE ACCOLTELLATA A MILANO, CACCIA ALL’UOMO: COSA DICONO I VICINI

Anche tramite queste indagini si sta cercando di comprendere meglio dove sia finito l’uomo, se magari abbia trovato rifugio presso qualcuno, si sia rintanato da qualche parte o, peggio ancora, abbia dato vita a qualche gesto sconclusionato. Sembrerebbe comunque trattarsi in tutto e per tutto dell’ennesimo caso di femminicidio, anche perché la 62enne accoltellata è stata rincorsa e poi presa alle spalle.

Alcuni vicini di casa hanno riferito che la donna si era separata dal marito e che questi si presentava in scooter davanti all’abitazione, quasi come a spiarla o, comunque, a “minacciarla” con la sua presenza. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, sia notizie positive sulle condizioni della donna, sia circa l’arresto dell’uomo.

