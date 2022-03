Cacciari: “aumento spese militari? Insensato senza Difesa Ue”/ “Fedeli a padrone Usa”

IL MONITO DI CACCIARI SULL’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI

«È insensato aumentare le spese militari senza una vera difesa comune europea»: come sempre lontano dal mainstream culturale e politico, il filosofo Massimo Cacciari su “Il Dubbio” legge l’attuale situazione politica italiana legata alla guerra in Ucraina.

"Terza Guerra Mondiale? Russia è un impero"/ Cacciari: "Putin non è un ubriacone..."

La minaccia di “strappo” nel Governo Draghi messa in atto dal M5s di Giuseppe Conte sembrerebbe (parzialmente) rientrata, ma resta la forte distanza all’interno della maggioranza sull’adeguamento al 2% del PIL (regola Nato) per le spese militari: per Cacciari però, il piano del Governo resta «pura insensatezza». Per l’ex sindaco di Venezia il problema è prima logico, poi politico: «È del tutto evidente che un aumento di questa dimensione è ininfluente se manca una politica di sicurezza e di difesa militare europea. È pesante per noi e al tempo stesso insignificante in mancanza di una strategia comune». Piuttosto, secondo Cacciari sarebbe molto più sensato decidere a livello comunicativo di aumentare le spese militari così che ogni Stato possa finanziare il progetto di una difesa comune.

"Berlusconi al Quirinale? Decadenza spaventosa"/ Cacciari: "Sintomo crisi politica"

“SOLO GLI IMPERI AUMENTANO GLI ARMAMENTI”: PARLA MASSIMO CACCIARI

Massimo Cacciari osserva però come il suo non sia un discorso meramente “pacifista”: «Si tratta tuttavia di spendere bene e di non buttare soldi a vanvera. Il progetto di una difesa comune europea è fallito all’inizio della storia comunitaria e ora che senso ha parlarne se non in senso utopistico visto che soltanto pochi anni fa un paese ha bombardato per conto proprio Libia e durante altre crisi ognuno è andato per conto suo?».

Piuttosto, il vero scandalo per lo scrittore e filosofo è lo “scoprire” che l’Europa continua a contare pochissimo nei consessi internazionali, tanto che i negoziati al momento vengono fatti in Turchia: del resto, spiega ancora l’ex Pd, l’Italia sta obbedendo come tutti i Paesi membri Nato ad impegni siglati anni fa. «Questo aumento è soltanto un simbolo di fedeltà al padrone, cioè alla Nato, e quindi agli Stati Uniti. Solo gli imperi aumentano costantemente le spese militari e infatti lo fanno Stati Uniti, Russia e Cina. Se l’Europa fosse un impero potrebbe giustamente aumentarle. Ma la Nato è semplicemente un’organizzazione di difesa militare, non fa politica», aggiunge Cacciari non prima di lanciare un monito-consiglio al Governo Draghi che si appresta a seguire gli impegni Nato nel prossimo Documento di Economia e Finanza. L’Italia ora deve spendere per il welfare, le scuole, il sostegno alle famiglie e la sanità: «Mi sembra che siano tutti impazziti. Ci vuole una politica estera comune europea, veramente unita e forte, che poi si doti giustamente di una politica di sicurezza chiara. Non sono un antimilitarista ma finché non si arriva a questo punto ogni spesa è buttata via».

Cacciari sbotta in tv: “Vaccino? Informatevi caz*o!”/ “Questo siero non è efficace”

© RIPRODUZIONE RISERVATA