Cacciari contro Sallusti su guerra in Israele/ “Sei un demente, radere Gaza al suolo non è strategia!”

È scontro sulla guerra di Israele e Hamas a È sempre Cartabianca tra Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, e il giornalista Alessandro Sallusti. Il filosofo e professore ha alzato i toni dopo avere ascoltato il parere dell’altro ospite sulla questione. “Non ce la faccio, non ce la faccio a discutere con questa persona”, ha premesso.

Poi ha esposto la sua opinione: “Siccome Hamas lancia i missili, allora Israele ha ragione di creare un deserto sulla Striscia di Gaza? Perché siccome non puoi distinguere dove sono i civili e dov’è Hamas, bombardi tutto? Li ammazzano tutti e la fanno finita. È una strategia questa? Non lo è. È da dementi, perché non farà che estremizzare ancora di più tutto il mondo musulmano e tutte le organizzazioni terroristiche che stanno intorno ad Israele. È una strategia sbagliata, non dà sicurezza. Non capite che con questa politica non difendere Israele, ma la condannate all’insicurezza perpetua. Difendendo Netanyahu e queste azioni siete dei dementi, dei nemici di Israele”, ha affermato.

Cacciari contro Sallusti su guerra in Israele: il botta e risposta a È sempre Cartabianca

Alessandro Sallusti però ha replicato a tono dopo le accuse di Massimo Cacciari: “No, sarà lei un demente. Lei vive a Venezia, sono 700 anni che non bombardano Venezia”, ha sottolineato. Da qui la nuova sbottata del filosofo e professore: “Demente, taci, vai a quel paese!”, gli ha detto.

Per difendere l’ex sindaco del capoluogo lagunare a quel punto è arrivata anche la conduttrice Bianca Berlinguer: “Basta con questa storia che uno vive da una parte o dall’altra. Alessandro, ma tu ci sei mai stato nei campi profughi palestinesi? Hai mai vissuto nella Striscia di Gaza? Non si può ragionare sempre così, però, non è possibile”, ha sottolineato. Poi ha cercato di riportare la calma in studio per portare a termine il suo È sempre Cartabianca.

