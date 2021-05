CACHEMIRE SUMMER TOUR/ Lo spettacolo di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna 

Il mondo è sempre più digitale? Cachemire Podcast fa il percorso inverso e diventa analogico.

Dalle cuffie degli ascoltatori ai palchi di tutta Italia: Cachemire Podcast di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna diventa uno spettacolo live e parte in tour, per un’estate morbidissima, con il Cachemire Summer Tour curato da DNA concerti.

Queste le prime date confermate: 15 giugno Milano Magnolia per Comedy Summer, 20 giugno Napoli (luogo da definire), 22 e 23 giugno Roma Teatro India, 25 giugno Bra (CN) Artico Festival, 12 settembre Torino sPAZIO211 Open.

Per settimane in cima alle classifiche dei podcast più ascoltati su Spotify, con centinaia di migliaia di visualizzazioni per puntata su YouTube Cachemire Podcast è il podcast morbidissimo degli stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

Rispettivamente di Roma e Milano, amici da sempre ed entrambi classe ‘87, Ferrario e Ravenna sono da anni i volti più apprezzati e riconosciuti della stand-up comedy italiana. Così simili ma anche così diversi, entrambi sanno rappresentare la quotidianità e trattare questioni più o meno leggere con guizzi inediti, prospettive sorprendenti e, soprattutto, facendo ridere a crepapelle.

Nel periodo di assenza forzata dai palchi a causa della pandemia i due comici hanno deciso di dare vita a Cachemire Podcast: un appuntamento pubblicato ogni venerdì su Spotify e anche in video su YouTube con cui ogni settimana – in coppia oppure in compagnia di vari ospiti – si confrontano su diversi argomenti con un’ironia e un ritmo irresistibile.

Musica, nostalgia, politicamente corretto, televisione, pubblicità, scuola sono solo alcune delle tematiche raccontate da Ferrario e Ravenna nelle 23 puntate uscite sinora, capaci di intercettare un foltissimo pubblico online che aspetta con trepidazione l’uscita delle puntate, commenta i video e addirittura ha creato pagine meme su Cachemire.

Nel podcast si parla di attualità e fenomeni sociali e culturali anche complessi con leggerezza e senza mezzi termini. Il risultato è semplicemente spassosissimo: impossibile non immedesimarsi nelle loro storie ed esperienze.

Edoardo e Luca sanno parlare a tutti e riescono a far ridere diverse generazioni: ne è la riprova anche la sorprendente varietà degli ospiti che hanno partecipato agli episodi, da Walter Veltroni e Carlo Vanzina a Caterina Guzzanti, Emanuela Fanelli e Valerio Lundini.

In un lungo periodo in cui tutti siamo stati costretti a rimanere in casa e a rinunciare alle abitudini sociali pre-pandemia, Ferrario e Ravenna sono stati la perfetta compagnia per svagarsi e scoprire la nuova realtà che abbiamo avuto di fronte.

“È stato bello farlo e ascoltarlo da casa, è arrivato il momento di incontrarci dal vivo” – raccontano.

Le tappe di Cachemire Summer Tour saranno uno spettacolo a metà fra stand up comedy e improvvisazione nello stile 100% Cachemire, con l’ingrediente in più dell’interazione dal vivo col pubblico che ha seguito e amato il podcast più morbido dell’etere.

Uno show unico e diverso, con temi filati e preparati per ogni serata, per vestire in maniera originale ogni città in cui il tour farà tappa. Uno scontro culturale, una sfida comica sul palco fra Edoardo, Luca e il pubblico che sarà dotato di microfono, per intervenire, suggerire temi e battute e parlare con i due conduttori.

Anche alle date del tour parteciperà tutta la crew di Cachemire Podcast: il giovane regista video Tahir Hussain, il meno giovane regista audio Carmelo Avanzato e le nostre cachemirine: la produttrice Cecilia Attanasio e la giornalista Alice Oliveri.

EDOARDO FERRARIO



Dopo gli esordi nei programmi televisivi di Sabina e Caterina Guzzanti, Edoardo Ferrario ha scritto e interpretato Esami, serie su YouTube dedicata al mondo dell’università capace di raggiungere milioni di visualizzazioni. Il comico romano è stato anche il primo stand-up comedian italiano ad avere un comedy special su Netflix, Temi Caldi, e anche su RaiPlay con Diamoci un tono. Sempre su RaiPlay da settembre 2020 ha scritto e condotto il programma Paese Reale.

LUCA RAVENNA



Diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Luca Ravenna ha lavorato come autore e come comico per Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa. Oltre ad aver partecipato a diversi programmi di Comedy Central, con i suoi spettacoli si è esibito in tantissime città italiane ma anche all’estero con diverse tappe. La consacrazione al grande pubblico arriva ad aprile 2021 quando partecipa come concorrente a LOL – Chi ride è fuori, il game show prodotto e distribuito da Prime Video nonché titolo più visto di sempre sulla piattaforma di Amazon.

LE PRIME DATE DEL CACHEMIRE SUMMER TOUR 2021



15 giugno Milano Magnolia Comedy Summer Prevendite: www.mailticket.it



20 giugno Napoli (luogo da definire)

22 giugno Roma Teatro India Prevendite: www.dice.fm

23 giugno Roma Teatro India Prevendite: www.dice.fm

25 giugno Bra (CN) Artico Festival

12 settembre Torino sPAZIO211 Open

Info e prevendite: www.dnaconcerti.com info@dnaconcerti.com

Info Cachemire Podcast: Instagram Youtube



