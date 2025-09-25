Barbara D'Urso svela la verità sul cachet che porterà a casa per la partecipazione a Ballando con le stelle 2025.
Tra due giorni, si aprirà il sipario su Ballando con le stelle 2025 con i riflettori che saranno puntati su Barbara D’Urso che, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, ha risposto anche a tutti i rumors sul cachet. Per diverse settimane, dopo l’annuncio ufficiale della presenza della D’Urso a Ballando con le stelle, sono tante le voci circolate intorno alla sua scelta di tornare in tv a distanza di due anni dall’addio a Mediaset.
A parlare del cachet di Barbara D’Urso a Ballando, ha parlato prima di tutto Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha detto: “Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più”. Oggi, inoltre, ha svelato la verità anche la D’Urso.
Barbara D’Urso: tutta la verità sul cachet a Ballando con le stelle 2025
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso ha risposto a tante domande compresa quella sul cachet e svelando la verità sulle cifre che stanno circolando sul web.
“Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi“, ha detto Barbara d’Urso oggi durante la conferenza stampa del dance show, come ripreso da Davide Maggio.