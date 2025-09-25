Barbara D'Urso svela la verità sul cachet che porterà a casa per la partecipazione a Ballando con le stelle 2025.

Tra due giorni, si aprirà il sipario su Ballando con le stelle 2025 con i riflettori che saranno puntati su Barbara D’Urso che, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, ha risposto anche a tutti i rumors sul cachet. Per diverse settimane, dopo l’annuncio ufficiale della presenza della D’Urso a Ballando con le stelle, sono tante le voci circolate intorno alla sua scelta di tornare in tv a distanza di due anni dall’addio a Mediaset.

Milly Carlucci: "Perchè Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello/ Svelata la verità

A parlare del cachet di Barbara D’Urso a Ballando, ha parlato prima di tutto Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha detto: “Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più”. Oggi, inoltre, ha svelato la verità anche la D’Urso.

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca "innamorato" di Barbara D'Urso/ "In pista è davvero sexy"

Barbara D’Urso: tutta la verità sul cachet a Ballando con le stelle 2025

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso ha risposto a tante domande compresa quella sul cachet e svelando la verità sulle cifre che stanno circolando sul web.

“Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi“, ha detto Barbara d’Urso oggi durante la conferenza stampa del dance show, come ripreso da Davide Maggio.

Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci svela Ballerini per una notte: colpo di scena/ "Più di uno"