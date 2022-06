Cachet Lory Del Santo all’Isola dei Famosi: cifra folle?/ Spunta la verità…

Lory Del Santo, il cachet dell’Isola dei Famosi

Lory Del Santo non è riuscita a conquistare la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, ma è stata indubbiamente una protagonista indiscussa della sedicesima edizione del reality show. Spesso al centro di polemiche e discussioni con gli altri concorrenti, è riuscita a dare vita a numerose dinamiche. Anche il ritorno in Italia non è stato da meno. La Del Santo, infatti, sta rilasciando numerose interviste in cui non risparmia critiche a concorrenti come Luca Daffrè ed opinionisti come Vladimir Luxuria.

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1, Lory Del Santo ha parlato anche del cachet ricevuto per partecipare all’Isola. Come accade negli altri reality, in primi il Grande Fratello Vip, anche all’Isola dei Famosi, i concorrenti ricevono un cachet che varia in base alla popolarità del proprio personaggio. A quanto ammonta, dunque, il cachet della Del Santo?

Lory Del Santo svela i guadagni dell’Isola dei Famosi 2022

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, indubbiamente, Lory Del Santo è tra quelli più famosi. La produzione, dunque, le ha assicurato uno dei compensi più alti? A rispondere a tale domanda è stata proprio l’ex naufraga. “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha“, ha dichiarato a Un giorno da Pecora.

“Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”, ha concluso.











