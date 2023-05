Cadavere dell’anziana madre nascosto in casa per 6 anni/ Il racconto di un vicino

Il caso dell’anziana trovata morta in casa a Verona, il cui corpo sarebbe stato tenuto nascosto per 6 anni dal figlio 61enne forse allo scopo di continuare a incassarne la pensione, è al centro di un’inchiesta che vede l’uomo indagato a piede libero per le ipotesi di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Ore 14 di Milo Infante, alcuni vicini e conoscenti del 61enne lo avrebbero descritto come una persona tranquilla e non avrebbero avuto il minimo sospetto che la madre fosse deceduta.

Nessuno avrebbe sentito odori né avvertito agitazione nel figlio dell’anziana, una donna di origini straniere che avrebbe potuto trovarsi all’estero da alcuni parenti e che invece, stando a quanto emerso, sarebbe morta nel 2017 per poi essere tenuta in un sacco avvolto da alcune coperte all’interno dell’appartamento di via Marco Polo in cui gli inquirenti avrebbero fatto la macabra scoperta il 25 maggio scorso. Un ritrovamento fortuito che sarebbe avvenuto perché le autorità locali, dovendo notificare un atto all’anziana da tempo e per cui sarebbe servita una tempestiva risposta, si sarebbero recate presso il suo domicilio finendo per imbattersi nel cadavere. In tv il racconto di un vicino che avrebbe incontrato quotidianamente il figlio attualmente indagato.

Il racconto di un vicino dell’uomo accusato di aver nascosto il cadavere della madre per 6 anni in casa

Il vicino di casa del 61enne ha risposto ad alcune domande dell’inviata di Ore 14, spiegando di non aver mai sospettato che nell’abitazione ci fosse un cadavere. Secondo la ricostruzione, però, il corpo senza vita dell’anziana sarebbe stato tenuto nascosto per almeno 6 anni, forse con lo scopo di incassare la pensione della donna. A occultarlo, in un sacco simile a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine, sarebbe stato proprio il figlio 61enne oggi indagato.

Il corpo della madre sarebbe stato trovato in casa, avvolto da alcune coperte, e non è ancora chiaro come sia stato possibile conservarlo in quel luogo per tutto quel tempo senza che nessuno sentisse il cattivo odore. Una delle ipotesi, come emerso nel programma di Milo Infante, è che la donna sia morta altrove e che soltanto in un secondo tempo sia stata trasportata nell’abitazione per essere tenuta nascosta. Uno scenario che presenterebbe però alcune difficoltà, anzitutto quella di riuscire a spostare un corpo senza essere visti in pieno centro abitato. Le indagini proseguono nel massimo riserbo e si cerca di capire la causa del decesso, accertamento reso ancora più complesso dal tempo trascorso e dalla apparente assenza di segni di violenza.













