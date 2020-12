Cadavere di donna all’Idroscalo di Ostia/ Nuda e in decomposizione: forse minorenne

Un vero e proprio giallo quanto accaduto nelle scorse ore presso l’Idroscalo di Ostia, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna. Il corpo, come specificato dai colleghi de Il Messaggero, è stato rinvenuto completamente nudo e in avanzato stato di decomposizione, incastrato fra gli scogli vicino all’imboccatura del corpo. A fare la macabra scoperta è stato un residente della zona che stava cercando di prelevare dei pezzi di legno dai massi, quando, attorno alle ore 12:30 di ieri, ha appunto rinvenuto il cadavere.

A quel punto l’uomo ha avvistato le forze dell’ordine che nel giro di pochi minuti sono giunte sul luogo segnalato e hanno fatto scattare le indagini. Stando ad una prima ipotesi il cadavere della donna potrebbe essere stato trascinato sugli scogli dopo tre giorni di forte mareggiate, avvenute a inizio mese, fra il 5 e il 7 dicembre. Ovviamente si tratta solamente di primi “sospetti” e non è ben chiaro se la donna fosse morta prima di finire in acqua, oppure, dopo.

OSTIA, CADAVERE ALL’IDROSCALO: SI ANALIZZANO DENUNCE PER SCOMPARSA

Il medico legale e la polizia scientifica stanno cercando di fare luce sulla vicenda ma resta difficile anche il riconoscimento del corpo, di conseguenza le indagini stanno procedendo a rilento. Da una prima analisi i resti sembrerebbero appartenere ad una persona molto giovane, forse una 16enne, quindi una ragazzina neanche maggiorenne, ma solamente l’esame autoptico fornirà un’età più o meno certa, e nel contempo, la reale causa di morte. Anche l’esame delle impronte digitali potrebbe rivelarsi inutile per identificare il cadavere, visto che, se la vittima non è foto segnalata dalle forze dell’ordine, il computer del ministero dell’interno non potrebbe dare un riscontro positivo, e stessa cosa per l’esame del Dna. La cosa certa è che si stanno esaminando le denunce di scomparsa nelle ultime settimane a Roma e nell’hinterland, e nel contempo, si procederà alla visione di eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.



