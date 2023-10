Cadavere di una donna 79enne in un palazzo a Rimini: omicidio?/ Mesi fa l’aggressione al figlio

Nelle scorse ore è stato rinvenuto il cadavere di una donna in quel di Rimini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera attraverso il suo sito online, la vittima ha 79 anni, e il corpo senza vita è stato scoperto sulla rampa delle scale di un condominio sito in via del Ciclamino, quartiere residenziale alla periferia della nota città romagnola. Non è ancora stata rivelata l’identità della donna, ma non è da escludere che si tratti di una persona che vive da sola nello stesso stabile. In base ai primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine e dal medico legale, sembrerebbe il caso di una morte violenta, di conseguenza dovrebbe trattarsi quasi sicuramente di un omicidio, forse in ambito famigliare, anche se non è da escludere alcuna pista.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, a ritrovare il corpo senza vita della povera 79enne sarebbe stata una vicina di casa dell’anziana signora. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi del garage, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo. Sul luogo segnalato gli uomini del 118 nonché la polizia, ma quando i soccorsi hanno preso in carico la donna per la stessa non vi era già più nulla da fare a seguito delle numerose ferite riportate.

CADAVERE DONNA RIMINI: COLLEGAMENTO CON L’AGGRESSIONE AL FIGLIO?

Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio avvenuto in ambito famigliare, anche se il marito della vittima è al momento in Germania, mentre il figlio è ricoverato in ospedale da mesi a seguito di un grave incidente. Chi può essere stato quindi? Forse una rapina finita male?

Sono attese le risultanze degli investigatori che hanno aperto un’indagine e che provvederanno fra le altre cose a visionare i filmati delle eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona. Il quartiere dove è stato rinvenuto la donna è ritenuto molto tranquillo ma il figlio, Giuliano Saponi, sarebbe stato aggredito lo scorso mese di maggio di conseguenza non è da escludere una possibile ritorsione anche nei confronti della madre dello stesso.

