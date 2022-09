Cadavere donna sulla Cassino-Sora/ Macabra scoperta fatta da alcuni automobilisti

Il cadavere di una donna sarebbe stato trovato poche ore fa in un tratto lungo la superstrada Cassino-Sora. A fare la macabra scoperta alcuni automobilisti in transito nella zona, gli stessi che avrebbero lanciato immediatamente l’allarme facendo scattare le indagini. Al vaglio degli inquirenti, secondo quanto riportato dall’Agi, ci sarebbe anche l’ipotesi di un investimento ma al momento gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a mettere completamente a fuoco la cornica della morte.

Ambulanza elettrica si scarica durante soccorso a Panarea/ Video: mezzo spinto a mano

Secondo le informazioni finora trapelate sul ritrovamento, l’identità della vittima non sarebbe stata ancora accertata e il cadavere della donna sarebbe stato rinvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 12 settembre. Sul posto i carabinieri e il pm di turono della Procura di Cassino, al lavoro da subito per risolvere il caso. Stando a quanto appreso dal Corriere della Sera, il corpo si trovava lungo un tratto della strada a scorrimento veloce che attraversa la città di Cassino, in provincia di Frosinone. Nessuno scenario risulterebbe al momento escluso, compreso quello di un omicidio e quello di una omissione di soccorso a seguito di un incidente. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per arrivare a una svolta.

Alessia Pifferi riceve regali e soldi in carcere/ Il legale "Non può ancora parlare"

Cassino-Sora: giallo sul cadavere di donna trovato in superstrada

Finora il caso del cadavere di donna trovato sulla superstrada Cassino-Sora avrebbe i contorni di un giallo. Le informazioni in mano agli inquirenti sarebbero poche e non avrebbero finora consentito l’identificazione della vittima, mentre le indagini proseguono per trovare una soluzione anzitutto scoprendo la dinamica dell’accaduto. I militari di Cassino e il magistrato della locale Procura si troverebbero davanti a diverse ipotesi e non sarebbero escluse quella di un omicidio e quella di un investimento accidentale.

Davide Cervia scomparso 32 anni fa/ Esperto di guerre elettroniche: fu "prelevato"

Al momento apparirebbe prematuro prediligere l’una o l’altra pista e, riporta Agi, l’attività investigativa procede a tutto campo per sondare ogni possibile scenario. La macabra scoperta sarebbe stata fatta questa mattina da alcuni automobilisti di passaggio nella zona, un tratto di strada a scorrimento veloce in cui alcuni avrebbero individuato il corpo senza vita. Immediato l’intervento dei carabinieri, ora al lavoro per tracciare l’esatto profilo del decesso. Nessuna informazione aggiuntiva è emersa sullo stato del cadavere di donna e sulla sua esatta localizzazione, elementi che potrebbero essere riferimenti chiari per indirizzare le indagini e i successivi sviluppi del caso. La vicenda finora appare piuttoso nebulosa ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA